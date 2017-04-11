Артур Парфенчиков раскритиковал Минстрой Карелии

Министр строительства Карелии Дмитрий Матвиец в своем докладе на заседании правительства Карелии попытался сгладить острые углы и отрапортовал, что из 60 тысяч квадратных метров жилья, планируемого к возведению до конца 2017 года, построено 7,5 тысячи, однако когда Артур Парфенчиков попытался уточнить, сколько жилья планируется ввести в строй до сентября, министр не смог дать внятного ответа.

— Я ваши положительные прогнозы не поддерживаю и считаю, что мы уходим в пике. Поднимите руку, кто хоть что-то понял из доклада. Нет уверенности, что мы все построим к 1 сентября, — резюмировал выступление министра врио главы Карелии.

По словам Матвиеца, до 1 июня в строй будет введено еще от 5 до 6 тысяч квадратных метров жилья.

— Есть регионы, которые уже закрыли всю программу. А у нас на 10 апреля из 110 тысяч метров закрыто 56 тысяч неизвестно какого качества. У нас что, земля заколдованная?! — возмутился Парфенчиков.

Отметим, что всего по программе 2016 и 2017 годов в Карелии необходимо построить 119 тысяч квадратных метров жилья для расселения аварийного фонда. На данный момент построено около 57 тысяч квадратных метров, однако жильцы многих домов, недавно введенных в эксплуатацию, жалуются на качество строительства.