Артур Парфенчиков призвал поддержать фермеров

Врио главы Карелии Артур Парфенчиков призвал администрацию Кондопожского района поддержать местных фермеров.

Сегодня на встрече с населением предприниматель Андрей Рогов рассказал руководителю региона, сколько тратит на участие в местных ярмарках.

— Парадоксальная ситуация, — отметил фермер. — В Петрозаводске мне предоставляют скидку в 50 процентов как фермеру. А в родной Кондопоге приходится платить полную сумму. Один день стоит 650 рублей. Ярмарка идет 10 дней. Шесть с половиной тысяч — для фермера это большие деньги.

Представитель администрации объяснил, что рады бы были помочь, но не могут снизить цену по закону.

Артур Парфенчиков призвал районные власти пойти навстречу местному производителю. И пояснил, что на республиканском уровне уже приняты изменения в законе, которые позволяют районам самим решать этот вопрос. Теперь дело за ними. В Калевальском районе, к примеру, этой проблемы уже нет.