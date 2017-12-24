Артур Парфенчиков поручил разобраться в ситуации вокруг нового аварийного дома

«Республика» уже сообщала о ситуация, сложившейся вокруг дома для переселенцев из аварийного жилья в Кондопоге, переселившихся в новое, но уже ставшее аварийным здание.

Сегодня глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в социальных сетях написал: «Дал поручение Премьер-министру лично выехать в Кондопогу и разобраться с ситуацией, сложившейся в доме 26а по ул. Горького. Получил сообщения от жильцов через свою соцсеть. На проблему обращают внимание депутаты и активисты ОНФ. Пояснения Минстроя и местной власти не удовлетворяют.Есть основания полагать,что после проведённых в рамках судебного разбирательства исследований дом продолжил активно разрушаться.Необходимо оперативное, законное, предметное и прозрачное решение вопроса. К вечеру понедельника жду доклада от Премьер-министра».