Артур Парфенчиков в соцсетях поделился итогами форума в Сочи

Артур Парфенчиков опубликовал запись на своей странице около часа ночи сразу же после завершения форума. Врио главы Карелии насчитал 10 важных для развития Карелии итогов форума.

Продуктивной оказалась встреча с Владимиром Евтушенковым — председателем совета директоров АФК «Система». Парфенчиков обсудил с инвестором вопросы газификации Сегежи, и перспективы деревянного домостроения в Карелии.

«Интересным стало предложение АФК о разработке проектов деревянного домостроения,в том числе для реализации программы расселения аварийного жилья.Договорились о поиске первых участков для такого строительства в г Петрозаводске в первую очередь под инициативную индивидуальную застройку с применением ипотеки. Для начала работ в направлении расселения аварийного жилья Правительством Республики будут приняты меры по совершенствованию нормативной базы,которая позволит привести деревянное домостроение в данную программу», — написал Артур Парфенчиков.

Также, по словам врио главы Карелии продуктивными оказались встречи с главой «Сбербанка» Германом Грефом, министром транспорта Максимом Соколовым, генеральным директором «Фонда развития моногородов» Ильей Кривоговым, руководителем «Росавиации» Александром Нерадько.

Среди обозначенных проблем: развитие дорожного строительства в Карелии, реконструкция железнодорожного пункта в Вяртсиля на границе с Финляндией, привлечение инвесторов в Надвоицкий промпарк и завершение работ по модернизации аэропорта Петрозаводска.

Руководство республики также встретилось с представителями Карачаево-Черкесии и Вологодской области. С соседями даже было подписано соглашение о развитии авиасообщения.

«По итогам форума готовится список протокольных поручений Правительству Республики», — сообщил Парфенчиков.

Отметим, что Российский инвестиционный форум «Сочи 2017» проходил 27 и 28 февраля. К берегу черного моря съехались больше 4000 участников из всех регионов и зарубежных стран. В правительстве России предварительно оценили объем соглашений, заключенных на форуме «Сочи-2017» в 200 млрд рублей, без учета соглашений, защищенных коммерческой тайной.