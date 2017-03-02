Артур Парфенчиков объяснил, почему назначил Александра Чепика своим заместителем

Артур Парфенчиков на своей странице в facebook пояснил, что появление должности заместителя по стратегическому планированию вызвано необходимостью провести глубокий анализ ситуации для ускорения развития республики.

В сферу деятельности нового заместителя будет входить определение стратегических приоритетов развития, помощь в формировании сбалансированной бюджетной политики, и создание привлекательного инвестиционного климата.

Свой выбор остановил на Чепике А.Е. с которым, как и с многими другими руководителями экономического блока региональных правительств, сталкивался по прежней Службе. Знаю Чепика А.Е. как эффективного руководителя, что подтверждается и позитивными результатами развития экономики Республики Бурятия в последние годы, в том числе и в такой важной отрасли, как туризм. Важно, что структура и приоритетные отрасли экономик Карелии и Бурятии схожи, — написал на своей странице врио главы Карелии.



Также по словам Артура Парфенчикова в кандидатуре Александра Чепика его привлекло, что он успешно занимался бизнесом в крупных компаниях, а также то, что имеет опыт работы с федеральными структурами.

Арутр Парфенчиков высказал уверенность в том, что его новый заместитель способен на свежий и объективный взгляд на происходящие в Карелии процессы и его приход на работу в Карелию принесёт республике значимую пользу.