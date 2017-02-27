Артур Парфенчиков обсудил с главой Сбербанка проблемы обслуживания в районах

Артур Парфенчиков встретился с Германом Грефом на инвестиционном форуме в Сочи 27 февраля. Глава Карелии обсудил с руководителем Сбербанка вопросы более активного участия банка в кредитовании дефицита бюджета муниципалитетов.

— Учитывая низкий уровень бюджетной обеспеченности, районам нужны приемлемые условия, а не долговая кабала, — рассказала о переговорах пресс-секретарь врио руководителя Карелии Марина Кабатюк на своей странице в Facebook. — Еще одна проблема, наметившаяся в последнее время, это предоставление качественной банковской услуги в отдаленных населенных пунктах.

Напомним, в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи Артур Парфенчиков провел ряд встреч. В разговоре с министром транспорта России Максимом Соколовым речь шла о федеральном финансировании объектов дорожной отрасли, вошедших в ФЦП «Развитие Карелии до 2020 года».

Также врио главы Карелии обсудил с главой Карачаево-Черкесской Республики Рашидом Темрезовым вопросы развития сотрудничества между двумя регионами.