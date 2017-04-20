Артур Парфенчиков назвал тарифную политику тормозом развития Карелии

Артур Парфенчиков заявил в своем отчете в Заксобрании Карелии о том, что по его поручению в республике проводят аудит тарифной политики. Он назвал эту сферу работы исполнительной власти серьезным тормозом развития республики и источником социального напряжения.

— Здесь мы сталкиваемся с теми же проблемами, что и в управлении госимуществом: кулуарность принятия решений и непрозрачность расчетов, — заявил врио главы Карелии. — Дело дошло до того, что очевидное благо — газификация Олонецкого района — обернулась митингами местных жителей, возмущенных кратно возросшими платежами за теплоэнергию. Люди не понимают, за что они платят такие деньги, и не понимают, почему в одном районе одни тарифы, а в другом — совсем другие.

Напомним, сегодня в Заксобрании Карелии заслушивают традиционный отчет руководителя региона об итогах работы за прошедший год. В своем выступлении Артур Парфенчиков раскритиковал работу по расселению аварийного жилья, поручил ликвидировать очереди в детсады до 2019 года. Он также зявил о том, что число чиновников в органах власти Карелии сократится на 10 процентов.