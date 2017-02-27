Артур Парфенчиков назвал приоритетные направления развития Карелии

Артур Парфенчиков принимает участие в работе Российского инвестиционного форума в Сочи, где 27 февраля состоялось пленарное заседание на тему «Инвестиции в Россию: приоритеты региональной политики».

На нем премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил об улучшении ряда показателей в экономике страны: падение внутреннего валового продукта прекратилось, реальные доходы граждан стали увеличиваться, ситуация на рынке труда стабилизировалась. Он также сообщил, что Правительство РФ готовит Комплексный план действий на 2017-2025 годы, главными целями которого являются интенсивное развитие регионов за счет привлечения новых инвестиций и улучшение качества жизни людей.

Комментируя итоги пленарного заседания, Артур Парфенчиков назвал приоритеты новой региональной политики в республике. В их числе — реализация на территории Карелии инновационных предложений крупного бизнеса и банковского сообщества, совершенствование механизмов партнерства государства и бизнеса, внедрение проектного управления, повышение открытости республиканских и муниципальных органов власти.

— Точки роста Республики Карелия мы будем определять, опираясь на мнение населения. На сегодняшний день самые очевидные из них — в наиболее полном раскрытии туристического потенциала региона, в создании новых производств и территорий опережающего социально-экономического развития, в усилении инициатив, направленных на создание комфортной среды для жителей наших городов и районов, — отметил Артур Парфенчиков.