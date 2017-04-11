Артур Парфенчиков назначил нового министра здравоохранения

Артур Парфенчиков подписал указ о назначении нового руководителя Министерства здравоохранения республики. Им стала Ольга Лазаревич, ранее занимавшая должность заместителя главврача Республиканского онкодиспансера, сообщает пресс-служба правительства.

Врио главы Карелии встретился в Ольгой Лазаревич и с замом премьер-министра правительства по социальной политике Ларисой Подсадник и обозначил основные задачи, которые стоят сегодня перед ведомством.

Особое внимание руководитель региона обратил на помощь онкобольным:

Кроме того, в числе первоочередных проблем — обеспечение жителей республики лекарствами, завершение строительства перинатального центра, доступность медицинских услуг в отдаленных поселениях. Министерству здравоохранения предстоит реализовать на территории Карелии федеральный проект «Бережливая поликлиника».

Как отметила Ольга Лазаревич после встречи с Артуром Парфенчиковым, особое внимание необходимо уделить вопросу неудовлетворенности населения медуслугами.

Министр здравоохранения Карелии Ольга Лазаревич: — Я думаю, что основные силы будут направлены на совершенствование медико-санитарной сети. Соответственно, встанет вопрос и кадрового наполнения. Нужно повышать престиж профессии. Первичная сеть: участковый врач, врач общей практики — это тот первый врач, с которым сталкивается пациент, и от его профессионализма, от его настроя зависит очень многое. Проблема даже не столько в специализированной помощи, основной поток неудовлетворенности исходят, к сожалению, именно из поликлиник.

Отметим, Ольга Лазаревич сменила на посту министра здравоохранения Карелии Ерванда Хидишяна. Она окончила медицинский факультет ПетрГУ. Прошла интернатуру на базе Республиканской больницы. После четыре года отработала в городской поликлинике № 4 в качестве участкового терапевта. Продолжила карьеру в Республиканской больнице, работала врачом-дежурантом, терапевтом, врачом-гематологом. После завершения клинической ординатуры получила постоянное место работы в онкологическом диспансере. В качества онколога-химотерапевта работала 10 лет.

В последние годы исполняла обязанности заместителя главврача диспансера, а также внештатного онколога Минздрава.