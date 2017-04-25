Артур Парфенчиков: «Мы будем актуализировать ФЦП развития Карелии»

Актуализация Федеральной целевой программы развития Карелии – одна из главных задач, которые правительство региона будет решать совместно с федеральным центром. Об этом, комментируя итоги состоявшегося сегодня в Москве заседания Госкомиссии по подготовке к 100-летию республики, заявил Артур Парфенчиков.

Врио главы республики отметил, что в рамках работы Госкомиссии в предыдущие годы сделано многое. Например, началось и идет строительство знаковых для республики объектов, таких, как Перинатальный центр и Президентское кадетское училище.

— Сейчас необходимо активизировать нашу совместную работу. До завершения деятельности Госкомиссии (100-летие республики будет отмечаться в 2020 году – прим.ред.) остается не так много времени. Конечно, надо максимально использовать компетентность и авторитет Госкомиссии. На заседании была очень четко конкретизирована необходимость поддержки Карелии со стороны федеральной казны, необходимость определить те меры, которые позволят нам оздоровить республиканский бюджет и сделать его бюджетом развития. Прозвучали очень жесткие поручения Секретаря Совета безопасности РФ, председателя комиссии Николая Патрушева, — сказал Артур Парфенчиков.

Врио главы республики также добавил, что на повестке дня стоит и вопрос об актуализации ФЦП.

— Федеральная целевая программа – это не догма, она может конкретизироваться, перерабатываться, в нее могут включаться новые объекты, которые сегодня нам видятся приоритетными для республики. Главный вопрос в том – и это также прозвучало на заседании – чтобы те решения, которые принимаются Госкомиссией в рамках соответствующих процедур, надлежащим образом обеспечивались финансированием, — добавил Артур Парфенчиков.

Корме того, врио главы республики отметил, что участники заседания подробно обсудили, как активизировать межрегиональное сотрудничество в рамках соглашений, которые заключены между Карелией и рядом других субъектов РФ. Особое внимание уделяется также международному сотрудничеству — с китайской провинцией Фуцзянь. По словам Артура Парфенчикова, обсуждается немало интересных совместных проектов.