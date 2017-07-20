Артур Парфенчиков и Дмитрий Медведев обсудили социально-экономическое развитие Карелии

Сегодня в Москве председатель правительства России Дмитрий Медведев провел рабочую встречу с врио главы Карелии Артуром Парфенчиковым. Они обсудили перспективы социально-экономического развития республики.

— Перед нами сейчас стоит ряд важных стратегических задач, — рассказал премьер-министру Артур Парфенчиков. — В августе выйдем на определенные решения, которые позволят нам определить наши бюджетные перспективы на ближайшие годы.

По мнению руководителя региона, рост возможен в области лесопользования и лесопереработки. Кроме того, важными остаются сферы горной промышленности и сельского хозяйства, в частности, молочного животноводства. Артур Парфенчиков затронул и тему туризма, отметив, что в перспективе треть ВВП республики должна формироваться за счет этого направления.

На встрече также обсудили строительство президентского кадетского училища и перинатального центра, сообщает пресс-служба главы Карелии.

— Кадетское училище мы должны 1 сентября сдать. При всем сложном графике я уверен, что 25 августа мы его запустим, — сказал Артур Парфенчиков.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев обратил внимание на важность появления в республике современного перинатального центра. Врио главы Карелии, в свою очередь, сообщил, что работы идут в соответствии с графиком.

— Самое главное — мы сейчас вместе с Ростехом провели процедуру закупки основного тяжелого медицинского оборудования, которое могло бы задержать строительство, — рассказал Артур Парфенчиков. – Но мы надеемся, что поставки будут вовремя, и к 31 октября мы надеемся выйти на окончание строительства, на лицензирование. В этом году центр мы точно запустим. Здесь нет никаких сомнений.