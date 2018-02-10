Артур Парфенчиков доложил Александру Беглову об исполнении «майских» указов президента

10 февраля в рамках рабочей поездки в Карелию полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов встретился с главой региона Артуром Парфенчиковым. Они обсудили перспективы социально-экономического развития республики.

На встрече шла речь об исполнении «майских» указов, поручений и стратегических инициатив президента России Владимира Путина на территории Карелии, сообщает пресс-служба правительства региона.

− Мы работаем над повышением инвестиционной привлекательности республики, созданием условий для развития малого и среднего бизнеса, — отметил Артур Парфенчиков. – Изучив успешный опыт российских регионов в этой сфере, мы составили первый пакет документов, где предусмотрены меры поддержки предпринимателей.

Глава Карелии сообщил о строительстве фельдшерско-акушерских пунктов в районах республики и обеспечении школ новыми автобусами, реализации федеральной целевой программы по развитию Карелии до 2020 года. Одним из приоритетных направлений в рамках ФЦП является строительство здания аэровокзала с пропускной способностью не менее 300 пассажиров в час. Оно будет построено за счет средств федерального и республиканского бюджетов. В 2018 году объем финансирования на реализацию проекта составляет порядка 700 миллионов рублей.

Особое внимание глава региона обратил на социальную сферу. Как отметил Артур Парфенчиков, сейчас в республике, в целом, решена проблема обеспечения детей с трех до семи лет местами в дошкольных учреждениях.

− Есть еще нерешенные вопросы: вторая смена в школах Петрозаводска и в некоторых районах. Проблему решаем, она на контроле. В 2019 году в Петрозаводске будем строить новую школу. В районах также планируем строительство школ.

Еще один важный вопрос – переселение граждан из аварийного жилья.

− Есть основания, чтобы завершить выполнение программы в Карелии до конца этого года, — рассказал руководитель региона. – Мы серьезно повысили требования к приемке и приоритетом определили качество сдаваемого жилья. В оценке качества квартир участвуют сами граждане, и с учетом их замечаний мы определяем задачи по приемке помещений. Также работаем и с теми объектами, которые ранее были приняты в эксплуатацию.

Александр Беглов обратил внимание на необходимости безаварийного прохождения отопительного сезона и бесперебойной работы энергетического комплекса Карелии.

− Все жители республики должны быть обеспечены теплом и электроэнергией, − заметил Александр Беглов.

В ходе встречи также рассматривались вопросы развития транспортной инфраструктуры, в частности, содержания дорог. Глава Карелии сообщил о том, что лично держит на контроле ситуацию в районах республики, регулярно выезжая туда.

В свою очередь, полномочный представитель в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов обратил внимание на особую важность обеспечения жильем детей-сирот и всесторонней поддержки ветеранов Великой Отечественной войны.

Напомним, первый визит Беглова в республику в должности представителя президента посвящен исполнению «майских» указов руководителя страны. Этим утром полпред главы государства возложил цветы к мемориалу «Вечный огонь» и на «Аллее памяти и славы», а также осмотрел уличные тренажеры, установленные на набережной Петрозаводска.