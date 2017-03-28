Артур Мяки покидает пост председателя Госкомитета Карелии по ценам и тарифам

Сегодня руководитель комитета работает последний день.

Председатель Госкомитета Карелии по ценам и тарифам Артур Мяки покидает свой пост. Указ об освобождении от должности подписал сегодня врио главы республики Артур Парфенчиков, пишет пресс-служба правительства.

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