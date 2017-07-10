Арктическая зона России расширилась за счет Карелии

Сегодня официальный сайт президента России опубликовал указ о включении в состав территорий Арктической зоны Российской Федерации трех муниципальных районов Карелии: Беломорского, Лоухского и Кемского.

Напомним, до сих пор в Арктическую зону РФ входили Мурманская область, Ненецкий, Чукотский, Ямало-Ненецкий автономные округа, муниципальное образование городского округа Воркута (Республика Коми), а также городской округ Норильска, территории Таймырского и Туруханского районов Красноярского края, ряд территорий Архангельской области, некоторые из северных улусов Якутии, земли и острова в Северном Ледовитом океане.