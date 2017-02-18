Александра Худилайнена представят к государственной награде

Пятеро ушедших в отставку глав регионов будут представлены к государственным наградам главой государства. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник в Кремле.

К наградам будут представлены глава Карелии Александр Худилайнен, экс-глава Пермского края Виктор Басаргин, бывший глава Бурятии Вячеслав Наговицын, и бывшие губернаторы Новгородской и Рязанской областей Сергей Митин и Олег Ковалев.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что ушедшие в отставку губернаторы будут представлены к наградам.

«Они только будут представлены к государственным наградам», — уточнил Песков, отвечая на вопрос «Газете.Ru» о том, действительно ли наградят досрочно ушедших недавно в отставку губернаторов.

Ранее в пятницу, 17 февраля, источник в администрации президента сообщил РБК, что до региональных выборов в сентябре 2017 года Кремль не планирует больше замен среди губернаторского корпуса. Единственной причиной отставки, подчеркнул источник, может стать лишь возникновение экстренной ситуации.

Череда отставок глав российских регионов началась 6 февраля, когда в отставку ушел глава Пермского края Виктор Басаргин. 7 февраля свой пост покинул руководитель Бурятии Вячеслав Наговицын, 13 февраля — губернатор Новгородской области Сергей Митин, 14 февраля — губернатор Рязанской области Олег Ковалев. Последним подал в отставку глава Карелии Александр Худилайнен.