Александра Чепика утвердили в должности премьер-министра правительства Карелии

Сегодня в Петрозаводске прошла внеочередная сессия Законодательного собрания региона. Карельские парламентарии рассматривали кандидатуры на должности премьер-министра, министра финансов и министра экономического развития республики.

Напомним, новый состав правительства в начале недели объявил глава Карелии Артур Парфенчиков. На должности премьер-министра карельского правительства остался Александр Чепик, который занимает этот пост с 27 марта 2017 года. В Карелию Александр Чепик приехал из Бурятии, где с 2008 года работал заместителем председателя правительства по экономическому развитию.

Депутаты Заксобрания проголосовали за его кандидатуру единогласно: 24 голоса отдали за, против не высказался никто.

— Мы постараемся оправдать ваше доверие, очень волнует ситуация в экономике, — отметил сам Александр Чепик. – Сейчас РАНХиГС в Москве разрабатывает концепцию социально-экономического развития Карелии. Все вопросы развития экономики и формирования бюджета будут обсуждаться с депутатами, вместе мы определим приоритеты. Мы единая команда и только вместе сможем изменить ситуацию в Карелии к лучшему.