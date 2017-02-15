Сегодня в региональном правительстве глава Карелии заявил о том, что досрочно слагает свои полномочия.

— Уважаемые жители Карелии. Я обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о досрочном сложении полномочий главы Республики Карелия. Вы знаете, что проходит большая работа по ротации кадров на федеральном и региональном уровнях, и это обдуманное, взвешенное мною решение — не ходить на выборы, до которых осталось всего 207 дней. Нужно дать возможность кандидату президента показать себя в Карелии и предложить жителям достойный путь ее развития, — заявил Александр Худилайнен.

— Пять лет не прошли даром, мы очень многое сделали, заложили хороший фундамент, и я надеюсь, кандидат президента, которого он назначит, продолжит динамику развития Карелии и сделает все, чтобы качество жизни в Карелии менялось. Безусловно, то, что было сделано, было сделано руками тысяч и тысяч людей. Я очень благодарен и президенту России за то, что он доверил работать в Карелии. Благодарен каждому жителю, кто принимал участие и формировал программы и планы, принимал участие в их реализации. И, безусловно, сегодня нам не стыдно за Карелию, и мы уверены в ее хорошем будущем. Хочу сказать, что какое бы место мне ни доверил президент, какую бы работу ни поручил, я буду помнить о Карелии и помогать в ее развитии, в ее продвижении. Спасибо всем большое за работу, за понимание, за участие, за продвижение нашей Карелии — она этого заслуживает, она этого достойна, — отметил он.