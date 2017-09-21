Александр Чепик рассказал, в каких районах Карелии дали отопление

Александр Чепик рассказал на своей странице в Facebook о том, как проходит процесс подключения отопления в Карелии. Премьер-министр отметил, что тепло уже подают в Кемском, Калевальском, Кондопожском, Муезерском, Пряжинском районах и в Костомукше.

— Особое внимание будет уделяться медицинским и образовательным учреждениям. Проблему с отоплением держу на личном контроле, прилагаю все усилия чтобы этот процесс ускорить, — написал Александр Чепик.

Отметим, наступления отопительного сезона ждут во всех районах Карелии. Однако в соответствии с нормами тепло начинают подавать, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней подряд составляет менее 8 градусов по Цельсию. Так в Петрозаводске планируют включать батареи не раньше 25 сентября.