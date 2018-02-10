Александр Беглов: «В Карелии очень много подвижек вперед»

Сегодня Александр Беглов впервые посетил Карелию в должности полномочного представителя президента России в СЗФО. В заключении своего визита Беглов отметил, что его в республике много что порадовало.

– В Карелии очень много подвижек вперед. Это и индекс промышленного производства, это и строительство, это и состояние дорог. Карелия в СЗФО по состоянию дорог находится в первой пятерке. Я понимаю, что очень много еще нужно сделать, но, тем не менее, сейчас это так. Также хочу отметить, что жители республики очень хорошо поработали за последние шесть лет: этому свидетельствуют, например, показатели наполнения бюджета. Люди работали, и работали хорошо. Именно они создают добавочный продукт. Если бы граждане этого не делали, вообще бы ничего не было. Хотелось бы их за это поблагодарить, – отметил Александр Беглов.

Полпред президента в СЗФО также отметил, что на него произвело самое большое впечатление гостеприимство.

– Я сегодня встречался на улице со многими жителями. Все они очень гостеприимны и доброжелательны, а главное – терпеливы. Теперь нужно делать все для того, чтобы оправдать это терпение, – заявил Беглов.

Полномочный представитель президента России в СЗФО также отметил, что цель его сегодняшней поездки – мониторинг выполнения «майских» указов Владимира Путина. Так, одна из тем, которые он обсудил с главой Карелии Артуром Парфенчиковым – школьное образование.

– Сейчас детишки учатся во вторую смену. Президентом поставлена задача – к 2020 году ликвидировать вторую смену. Во-первых, детям сложно учиться в таких условиях, а во-вторых – не у всех есть дедушки и бабушки, чтобы оставить детей дома до начала уроков, а ведь им еще нужно добраться до школы.

Второе поручение Владимира Путина – обеспечение мест в детских садах для наших малышей. В целом правительству республики удалось решить эту проблему для детей от 3 до 7 лет: очередей нет. Но есть тут и другая проблема – это качество самих детских садиков. Правительством принята соответствующая программа по капремонту детсадов.

Также правительственной программой заложено обеспечение детей от 1,5 до 3 лет: это необходимо, потому что не все семьи имеют хороший достаток, поэтому для семейного бюджета важно то, сколько денег в него приносит мама ребенка, – рассказал Александр Беглов.

Также полпред рассказал, что немало времени уделил сегодня обсуждению с главой Карелии ситуации, сложившийся с расселением аварийного фонда в республике. Он отметил, что деньги, которые выделяются по поручению президента, к сожалению, в 2017 году не полностью освоены.

– Причины, по которым так произошло, мы разобрали с Артуром Парфенчиковым. В 2018 году по поручению президента Карелии добавлены дополнительные деньги на расселение аварийного фонда. Эта задача в этом году будет полностью решена в части выделенных средств, – заявил Беглов.

Также полпред обсудил с Артуром Парфенчиковым вопрос по поводу поддержки детей-сирот. Беглов напомнил, что недавно Владимир Путин поддержал законопроект, в соответствии с которым все дети, воспитывавшиеся в детских домах, не зависимо от возраста, должны быть обеспечены жильем.

– Разумеется, очередь увеличилась. Здесь требуется дополнительное финансирование, но федерация в стороне не стоит: соответствующие средства поступают, – подытожил Александр Беглов.

Напомним, это первый визит Александра Беглова в Карелию в должности полномочного представителя президента в СЗФО. Этим утром полпред возложил цветы к мемориалу «Вечный огонь» и на «Аллее памяти и славы», осмотрел уличные тренажеры, установленные на набережной Петрозаводска, а также посетил Петрозаводское президентское кадетское училище.