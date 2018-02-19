Адресат известен

Маленькие дети пишут письма Деду Морозу. Они верят в большого и доброго волшебника. Иногда, впрочем, и взрослые направляют просьбы сказочному Деду. И это даже мило. Ведь, что говорить, каждый из нас, даже самый отъявленный скептик, в глубине души порой надеется на чудо.

Удивительно другое: кажется, вера в Деда Мороза перешла у нас от новогодних праздников в повседневную жизнь. Попутно процитирую Макаревича: «Мы сами слепили из нашего Бога что-то типа Деда Мороза, который за деньги приносит потанцевать», и это абсолютно точно, но речь сейчас пойдет не об этом явлении.

Оставим бога в стороне и перейдем к делам нашим грешным. Иногда кажется, что и губернатора наши сограждане представляют воплощением Деда Мороза. И то, что дети отправляют в закрытых конвертах, они пишут в открытых письмах. Содержание их заставляет невесело задуматься.

Из свежих примеров. Ректорат и профсоюзный комитет Петрозаводской государственной консерватории направили открытое письмо Главе Карелии, в котором просят помочь прекратить травлю вуза и его руководства со стороны СМИ. Как они себе это представляют – остается загадкой. Не вникая в детали «травли», которая, собственно, представляет из себя просто рассказы об уголовном деле, что хотят авторы письма? Чтобы Парфенчиков грозно позвонил редакторам и приказал больше не публиковать ничего плохого про храм музыки? И как бы на это отреагировали журналисты? Представляете себе последовавшие публикации? Медиаюрист Елена Пальцева объяснила интернет-журналу «Лицей», что Глава республики по закону не может влиять на СМИ, и такое письмо – «попытка через главу прекратить общественную дискуссию», а это «неправильно ни с этической, ни с правовой точки зрения».

Пойдем дальше. Шестнадцатилетний житель деревни Лонгасы Медвежьегорского района (из многодетной семьи) обратился к главе с просьбой провести независимое расследование ситуации, связанной с его семьёй. (Семью разделили в прошлом году – мать с четырьмя несовершеннолетними детьми вывезли в Петрозаводск, поскольку, по мнению социальных служб, они находились в опасности и нуждались в медицинском обследовании, другие дети остались с отцом). Парня жалко. Парень оказался в ситуации, которой не позавидуешь. Опять же, не буду говорить о подробностях тоже довольно громкого дела, но, судя по всему, прежде всего родителям мальчика надо разобраться в своих отношениях. А тут уж – увы! – ни губернатор, ни президент не помогут.

В принципе, в соцсетях можно создавать любые группы, хоть в ООН жаловаться. Почему люди решают жаловаться именно здесь, а не заходить на официальные аккаунты губернатора? Хотя их адреса известны, и именно там можно ожидать быстрой реакции. Скорее всего, считают, что «Открытые обращения» больше народу и журналистов увидят. А то, что сам Парфенчиков может сюда и не заглядывать – это дело десятое. Главное – пошуметь? А исход дела не так уж важен?

Жительница Костомукши Лариса Куликова отказалась переезжать в предоставленное ей новое жильё из маневренного дома, она считает, что её старый дом качественнее, в знак протеста жила в палатке, а зимой переехала к родственникам в Петрозаводск. Она неоднократно обращалась к Главе Карелии с просьбой помочь ей вернуться в старый дом. Одна из главных претензий к новому дому – отопление там работает от электричества, а оно часто отключается. Это действительно проблема. Но почему всю ту энергию, которую приложили защитники женщины, они не использовали во время судебных процессов? Ведь и местный, и Верховный завершились не в ее пользу. Мне возразят – суды наши оставляют желать лучшего. Но тут-то не политическое дело! И не заказ коммерческий! Если бы все эти обращения вышли до судов – может, и результат был бы другой. Но к главе обратиться проще? Типа, отмените своим решением судебные вердикты. Не по закону, но очень хочется.

Поймите правильно. Я не говорю, что глава должен парить в высших сферах и не обращать внимание на нас, грешных. Нет, должен. Но желательно – в рамках своей компетенции. Потому как мечтаем мы все-таки о правовом государстве.

Например, предприниматели не раз обращались к нему с просьбой разобраться с тарифами. По адресу? Безусловно. И тут подвижки есть. Электроэнергия для малого и среднего бизнеса Карелии в этом году подешевеет более чем на треть.

Фермеры жаловались, что предельный размер земельного участка для них был ограничен 30 га. Для содержания скота вынуждены обрабатывать участки большей площади, чем отведено по нормативу. По инициативе руководителя региона фактически сняты ограничения на землю для фермерских хозяйств.

Жильцы «авариек» – опять же – конечно, по адресу, говорили, что их дома не вошли в программу расселения. Парфенчиков добился продления программы расселения аварийного жилья на год, чтобы включить в нее неучтенных ранее 24 тысячи кв м.

Жители поселка Найстенъярви Суоярвского района на встрече с Парфенчиковым жаловались на безработицу. В Петрозаводске по инициативе губернатора для них проходят курсы вальщиков леса. Обучение ведется за счет средств бюджета. Ученикам предоставляют общежитие, выплачивают стипендию и гарантируют работу в поселке.

После обращений о ходе реставрационных работ павильона «Бесовы Следки» в Беломорском районе, Парфенчиков на станице «Вконтакте» сообщил, что выполнены работы по консервации наскальных изображений, подготовлена строительная площадка, произведён демонтаж аварийных конструкций, установлены временные знаки и предупредительные ограждения на автодороге.

В Беломорске хотели закрыть центр дополнительного образования, отметивший в прошлом году свое 70-летие. Об этом писали в СМИ. Губернатор поручил создать комиссию, которая решила, что учреждение не будет ликвидировано. А вот тут добавлю, что эту проблему вполне могли решить и на местном уровне. Но до местного самоуправления у нас пока порой достучаться сложнее, чем до главы. И это – тема для отдельного разговора.