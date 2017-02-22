91-летний рекордсмен

В среду Артур Парфенчиков посетил ветерана Великой Отечественной войны, петрозаводчанина Константина Панова. Визит временно исполняющего обязанности главы республики был приурочен к Дню защитника Отечества.

Первая часть встречи получилась поздравительно-ностальгической. Сначала руководитель региона поздравил ветерана с наступающим праздником.

После этого хозяин и гости (с Парфенчиковым пришла вице-премьер регионального правительства Валентина Улич) сели за стол. Константин Степанович вспоминал Великую Отечественную и послевоенные годы. Родился в Казахстане, откуда в январе 43-го его призвали в армию: сначала на Дальний Восток, в Биробиджан, затем – в Хабаровское стрелково-минометное училище. Дальше были Наро-Фоминск, Львов, с апреля 1945-го – Первый Белорусский фронт. День победы Панов встретил в Берлине.

Во время войны Константин Степанович прошел через многое. На Западной Украине даже после освобождения от нацистов, в 44-м, продолжали сопротивляться советской власти местные националисты. Одному из солдат, вспоминает ветеран, бандеровцы порезали горло прямо на выходе из кинотеатра.

В Германии, уже после капитуляции нацистов, Панов встречался с американцами. Те его приглашали к себе в часть – пришлось отказаться: еще в тридцатые годы отца Константина Степановича репрессировали, и следившее за политической благонадежностью солдат начальство обращало на него особое внимание.

После войны младший лейтенант профессионально занялся дуэльной стрельбой, оставаясь при этом в рядах армии. В 49-м на первенстве группы войск в Германии он стал абсолютным чемпионом по стрельбе. К слову, на тех соревнованиях Константин Степанович превзошел мировой рекорд, что так и не было официально зафиксировано: не нашлось на турнире судей соответствующей квалификации. Наградой стало двуствольное охотничье ружье с дарственной надписью, полученное из рук главнокомандующего группой советских войск в Германии маршала Чуйкова.

Уже в Петрозаводске, куда Константин Панов переехал в пятидесятом году, был поставлен новый, на этот раз официально зафиксированный рекорд: на первенстве округа по стрельбе спортсмен выбил 96 очков. Результат зачли как рекорд вооруженных сил Союза.

До сих пор ветеран, которому идет 92-й год, продолжает жить активной жизнью: здоровье позволяет. Например, время от времени с товарищами ездит на рыбалку в Прионежский и Кондопожский районы.

Из армии Константин Степанович уволился в 1976-м, после 33 лет службы. Затем 29 лет работал в ДОСААФе спортивным инструктором, где успел подготовить несколько десятков профессиональных стрелков.

Ветеран говорит, что в советские годы организации, подобные ДОСААФу, выполняли важную функцию: занимали детей и подростков, позволяя им пускать энергию в мирное русло. Теперь всё гораздо сложнее: карельское добровольное общество, отмечающее в этом году девяностолетний юбилей, находится далеко не в лучшем состоянии и молодежь не привлекает.

— Я в ДОСААФе проработал без нескольких дней 30 лет. Это была мощная организация – сколько молодежи через нее прошло! В каждом районе были отделения, несколько видов спорта. Охват был громадный, а сейчас ничего нет. Только в трех районах сохранились отделения.

Успевает Константин Степанович и бороться с управляющей компанией. С этого началась вторая часть встречи – рабочая.

По словам ветерана, в прошлом году ему пришел счет за электричество на общедомовые нужды, в котором была указана сумма в 639 рублей. Выяснить, откуда взялась такая цифра, Панов попытался в управляющей компании, обслуживающей его дом; тщетно.

— Я хотел понять, на основании чего мне начислили эту сумму. Ничего не получилось.

После этого ветеран нашел определение Верховного суда России, трактующее аналогичную ситуацию в пользу жильцов, а не управляющей компании. Он обратился в прокуратуру и в результате дошел до суда. Тем временем управляющая компания продолжает считать Константина Степановича должником и даже начисляет на изначальную задолженность пени.

В результате Артур Парфенчиков поручил Валентине Улич разобраться с проблемой начисления больших счетов за ОДН, учитывая упомянутое определение Верховного суда.