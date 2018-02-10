90-летняя жительница Петрозаводска пожелала президенту России «так держать»

Полномочный представитель президента в СЗФО Александр Беглов и глава Карелии Артур Парфенчиков поздравили с 90-летием жительницу Петрозаводска. Ольга Яковлевна Ромбачева отметила круглую дату 7 февраля.

Уроженка деревни Кузаранда Медвежьегорского района в годы войны была узницей финского концлагеря. В 1941 году, когда началась оккупация, ей было 13 лет. Успела закончить только пять классов. С 15-ти работала в лесу, копала вместе с другими местными жителями канавы. После войны трудилась в сельском хозяйстве. Но делом жизни Ольги Яковлевны стала помощь людям. Около 20 лет женщина работала санитаркой: в районах Карелии, в Петрозаводске и даже в Польше.

Ольга Яковлевна помнит, как однажды ее ударила молния, и врач после этого сказал, что раз тут повезло, то до ста лет доживет. Именинница теперь к этому и стремится.

Хозяйка рассказала гостям о своей даче в родной деревне Кузаранда, о том, что сама выращивает там картофель, печет пироги в настоящей русско печи. Ольга Яковлевна позвала Александра Беглова и Артура Парфенчикова приехать в гости на дачу и попробовать выпечку из русской печи.

В свою очередь гости вручили имениннице цветы и подарки. Александр Беглов передал конверт с поздравлением от Владимира Путина.

— Путин меня не забывает. С 9 мая каждый год поздравляет, — сказала Ольга Яковлевна.

— Какие-нибудь просьбы есть? Что передать Владимиру Владимировичу? — спросил полномочный представитель президента в СЗФО.

— Что передать? Квартира у меня хорошая, теплая. Пенсия хорошая. Передайте ему «так держать!».