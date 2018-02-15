12 месяцев Артура Парфенчикова

15 февраля 2017 года Президент России назначил Артура Парфенчикова временно исполняющим обязанности главы Карелии. В сентябре новый руководитель избавился от приставки «врио», уверенно победив на выборах высшего должностного лица региона. «Республика» подводит итоги первого года работы Артура Парфенчикова на посту руководителя региона.

Новый стиль: максимальная открытость

Сегодня уже никого не удивляет, что главе Карелии можно написать обращение в популярных соцсетях. Сам Артур Парфенчиков активно комментирует на своих страницах важнейшие события в регионе, рассказывает о принятых решениях, встречах, рабочих поездках в районы, общается с подписчиками и нередко вступает с ними в полемику, отстаивая свою позицию.

Это – яркая черта того стиля руководства, которого придерживается Артур Парфенчиков. И она сильно отличает его от предшественников, к которым жители Карелии могли обратиться только с официальными запросами и потом ждать ответов «в установленные сроки». Если проблема находится в компетенции главы региона и ее можно решить быстро, Артур Парфенчиков реагирует максимально оперативно. Если вопрос требует более детальной проработки, если простого и лежащего на поверхности решения нет, руководитель республики объясняет это открыто, рассказывает о том, что пошагово делается для изменения ситуации.

Еще одна новация, которая теперь уже становится традицией, это Дни единого приема граждан. Теперь они регулярно проходят в Петрозаводске и районах республики. Артур Парфенчиков лично и его подчиненные принимают жителей Карелии целый день. Такая форма обратной связи уже зарекомендовала себя как эффективная, ведь люди приходят не только с жалобами и просьбами, но и со своими идеями и предложениями. Очередной День единого приема граждан, напомним, состоится 3 марта.

Кроме того, Артура Парфенчикова без преувеличения можно назвать первым руководителем региона, который так много ездит по районам республики, постоянно встречается с жителями, предпринимательским сообществом, посещает предприятия, социальные учреждения с тем, чтобы на месте разбираться с имеющимися проблемами.

Расселение «аварийки»

А проблем в районах очень много: Артуру Парфенчикову при его вступлении в должность руководителя региона досталось очень непростое наследство. Один из самых больных вопросов – расселение аварийного жилья. Карелия с огромными сбоями, начиная с 2014 года, реализовывала эту программу, предыдущий глава региона Александр Худилайнен получил за ее срыв выговор от Президента России. Конечно, были и объективные трудности, но многое упиралось и в то, что не было должного контроля над выполнением этой программы и вообще над ситуацией с аварийным жильем в районах в целом.

Так, буквально с первых недель работы на посту главы республики Артура Парфенчикова вскрылась серьезная проблема: оказалось, что почти 23 тысячи кв.м. жилья, которое было признано аварийным до 1 января 2012 года, в программу расселения не попало. Руководитель региона сразу же поднял этот вопрос в федеральном центре, сумел заручиться поддержкой Владимира Путина и добиться, чтобы программу расселения для Карелии продлили на год. Из федеральной казны на расселение неучтенных ранее квадратных метров республике выделили еще почти 800 миллионов рублей.

Кроме того, был серьезно изменен подход к приемке новых домов. Во главу угла было поставлено качество нового жилья. При этом в приемке квартир предложили, наряду со специалистами, поучаствовать и самим будущим жильцам. Результат не замедлил сказаться. В декабре 2017 года Артур Парфенчиков приехал, чтобы проконтролировать ввод в эксплуатацию нового дома в Пудоже. Но жильцы пожаловались главе региона, что строители сдают дом с недоделками: не установлены электроплиты, нет положенных по проекту натяжных потолков в помещениях, плинтусов в подъездах. Артур Парфенчиков отреагировал жестко и принимать такой дом отказался. Церемонию вручения ключей от дома подрядчикам пришлось отменить и оперативно заняться устранением недостатков.

Еще один результат совместной работы правительства Карелии на сей раз с правоохранительными органами – привлечение к ответственности подрядчиков, строивших некачественное жилье. Так, сейчас арестован предприниматель, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере во время строительства жилья для расселения аварийного фонда. Бизнесмен был соучредителем строительной компании, которая с нарушениями построила дом для расселения аварийного фонда на улице Горького в Кондопоге. Впоследствии семь квартир на первом этаже признали непригодными для проживания. Ситуация стала предметом разбирательства с участием региональной власти. На место выезжал премьер-министр Карелии Александр Чепик. В итоге Следком Карелии возбудил уголовное дело по признакам мошенничества, совершенного в особо крупном размере.

Возрождение предприятий

В минувшем году в столице Карелии удалось возродить предприятия, в восстановление которых уже мало кто верил. «Карельский продукт» начал работу в прошлом году на базе обанкротившейся «Ягоды Карелии». Новый инвестор модернизировал производство, и сейчас завод выпускает варенье, джемы. Недавно продукция предприятия была представлена на престижной выставке «Продэкспо» в Москве.

На этой же выставке золотую медаль получила продукция ПЛВЗ «Петровский». Один из старейших в регионе заводов также вновь начал работу в прошлом году. Отдельной наградой «За вклад в развитие пищевой промышленности России» отмечена технолог ЛВЗ Валентина Трипецкая, автор рецептуры «Карельского бальзама».

Восстанавливается после глубокого кризиса и Медвежьегорский молокозавод. Предыдущий собственник довел предприятие почти до катастрофы, и завод пришлось срочно спасать. Сейчас молокозавод наращивает объемы производства, уже с марта на прилавках магазинов его продукция появится в новой упаковке и под новым брендом.

Снижение тарифов и поддержка предпринимательства

Но самым главным и глобальным достижением Артура Парфенчикова и его команды, безусловно, можно назвать существенное снижение тарифов на электроэнергию для малого и среднего бизнеса. Они были самыми высокими на Северо-Западе, почти 10 рублей за киловатт-час и буквально душили предпринимательскую деятельность. Благодаря работе с федеральным центром уже к 1 января тарифы снизились на 20%.

Затем правительство России приняло ключевое решение: включить республику в особую ценовую зону. Карелии удалось отстоять новые тарифы в том числе в Федеральной антимонопольной службе.

В результате с 1 апреля текущего года тарифы на электроэнергию для малого и среднего бизнеса уменьшатся до 5,3-5,6 рублей за кВт/ч.в зависимости от уровня напряжения. Аналогично снизятся и для государственных,муниципальных учреждений и организаций. А это, как отметил на своей странице «Вконтакте» Артур Парфенчиков, уже возможности больше средств вкладывать непосредственно в медицину, образование, культуру.

Этим поддержка малого и среднего бизнеса, а также крупных инвесторов, не заканчивается. Так, в прошлом году по инициативе главы Карелии были приняты поправки в законодательство о преференциях, в том числе налоговых, для бизнеса, который реализует инвестпроекты на территории моногородов. По предложению республики расширен список видов экономической деятельности для ТОСЭР (территории опережающего социально-экономического развития) «Надвоицы», что позволит активнее привлекать инвесторов. Создается еще одна ТОСЭР в Кондопоге.

Для фермеров по предложению Артура Парфенчикова были сняты ограничения на землю. Ранее республиканское законодательство устанавливало ограничения для крестьянско-фермерских хозяйств, которые могли получить не более 30 гектаров земли. Сейчас предельный размер земельных участков увеличен до 5 тысяч га.

Кроме того, недавно правительство республики внесло в Заксобрание еще один большой пакет документов по поддержке малого и среднего бизнеса. Среди них — субсидирование затрат на электричество и на подключение к электросетям, на реконструкцию гостевых домов и хостелов, льготные кредиты и многое другое. Как ожидается, эти меры поддержки парламент рассмотрит на сессии уже сегодня.

«Бережливая поликлиника», ФАПы, санавиация

В минувшем году Карелия начала участвовать в больших федеральных программах по развитию здравоохранения. Один из таких проектов – «Бережливая поликлиника». В его рамках в республике идут ремонты и модернизация учреждений здравоохранения. В ряде поликлиник, в том числе одной из крупнейших, на Ключевой в Петрозаводске уже появились call-центры, электронная очередь в регистратуру и на сдачу анализов и многое другое. На втором этапе проекта еще 25 медучреждений освоят полученный от коллег опыт.

Кроме того, республика участвует в пилотном федеральном проекте по развитию санавиации. Благодаря ему уже в прошлом году удалось увеличить количество вылетов санитарных вертолетов для того, чтобы экстренно доставлять больных из отдаленных уголков Карелии в медучреждения. Рассматривается и возможность создания дополнительных пунктов санавиации в районах.

Наконец, в республике сдвинулась с мертвой точки программа строительства на селе фельдшерско-акушерских пунктов. В прошлом году в регионе были построены 10 ФАПов. В начале этого года открылся еще один ФАП в поселке Ихала Лахдепохского района.

Для многих небольших деревень и поселков новые медпункты жизненно необходимы. Например, в Рыбреке Прионежского района ФАП раньше располагался в старом здании, которое невозможно было протопить даже пятью печами. В поселке Сяпся под медпункт когда-то приспособили здание леспромхоза. Оно было изношено уже на 100 процентов.

Все новые ФАПы возведены с учетом северных условий и оснащены современной медицинской аппаратурой. В 2018 году в районах республики должно появиться еще как минимум четыре ФАПа. Как предполагается, они будут построены в селе Нюхча в Беломорском районе, поселке Амбарный в Лоухском районе, поселках Пенинга и Волома в Муезерском районе.

Конечно, это далеко не полный перечень положительный изменений. В него можно добавить реализация крупных проектов по модернизации ведущих предприятий, например, Сегежского ЦБК, запустившего новую бумагоделательную машину. Развитие существующих производств на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе, «Петрозаводсмаше», «Русском лесном альянсе», ДОК «Калевала». Открытие долгожданного Гоголевского моста в Петрозаводске, Президентского кадетского училища, 25-ти новых детских площадок в столице Карелии. Кроме того, в республике появляются и развиваются новые культурные и туристические бренды – фестиваль Ruskeala Symphony, резиденция Талви Укко. Словом, за 12 месяцев Артуру Парфенчикову во главе Карелии удалось сделать уже немало для развития экономики и социальной сферы республики, и главное теперь – не снижать темпы.