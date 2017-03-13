Артур Парфенчиков встретился с депутатами-коммунистами

Артур Парфенчиков сегодня начал серию рабочих встреч с фракциями политических партий, представленных в карельском парламенте. Первой стала встреча с депутатами от КПРФ. В ней участвовали руководитель фракции Евгений Ульянов, парламентарии Валерий Шоттуев и Татьяна Богданова.

— Сейчас я стараюсь максимально быстро вникнуть во все проблемы, хотелось бы услышать вашу позицию и предложения, — сказал, открывая встречу, врио главы Карелии.

Артур Парфенчиков предложил депутатам поделиться своим мнением о социально-экономической ситуации в регионе.

— Мы понимаем, что вам достался достаточно сложный регион, где немало экономических и социальных проблем. Со своей стороны мы готовы помогать и поддерживать законопроекты, направленные на улучшение качества жизни людей, экономики нашей республики, — отметил Евгений Ульянов.

Среди тем, которые больше всего волнуют жителей республики, руководитель фракции КПРФ отметил рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

По мнению Валерия Шоттуева, президент России принял тактически и стратегически верное решение, предложив Артуру Парфенчикову занять пост временно исполняющего обязанности главы региона. Депутат считает, что большой опыт, который новый руководитель Карелии получил на федеральной службе, очень важен.

— Мне понравилось ваше выражение о том, что начинать надо не с политики. Первые шаги ваши обнадеживающие, — сказал парламентарий.

Особое внимание Валерий Шоттуев попросил обратить на ситуацию в сельском хозяйстве региона. В частности, на необходимость сохранить единственный оставшийся зверосовхоз, ныне АО «Пряжинское», и возродить Петрозаводскую птицефабрику, которая остановила производство в прошлом году.

Артур Парфенчиков в ответ напомнил, что именно на АО «Пряжинское» в ближайшее время по его поручению состоится отчет министерства сельского хозяйства о работе в 2016 году.

— Министр будет отчитываться в зале, где будет трудовой коллектив, пригласим и представителей фермерских хозяйств, чтобы не в кабинетах цифрами щеголять. Вас также приглашаем, — пояснил врио главы региона.

Артур Парфенчиков добавил, что практика таких отчетов руководителей министерств и ведомств на предприятиях, в учреждениях образования, здравоохранения, социальной защиты станет постоянной. Кроме того, руководитель Карелии сообщил, что в ближайшие дни посетит Медвежьегорский молокозавод, где сейчас сложилась критическая ситуация, встретится с коллективом.

Также врио главы республики считает, что, кроме сельского хозяйства, необходимо уделять максимальное внимание развитию и других отраслей: промышленности, туризма. Представители фракции КПРФ высказали на встрече предложение пересмотреть структуру органов исполнительной власти. А именно, создать отдельное ведомство или агентство, которое будет заниматься развитием туризма. Сейчас туризм находится в ведении министерства культуры, что нелогично, поскольку это в первую очередь отрасль экономики, и очень важная для республики. Артур Парфенчиков ответил, что согласен с этим, и такая идея в правительстве Карелии обсуждается.

Встреча Артура Парфенчикова с депутатами от КПРФ. Фото: ИА «Республика»/Борис Касьянов Встреча Артура Парфенчикова с депутатами от КПРФ. Фото: ИА «Республика»/Борис Касьянов Валерий Шоттуев и Евгений Ульянов. Фото: ИА «Республика»/Борис Касьянов Встреча Артура Парфенчикова с депутатами от КПРФ. Фото: ИА «Республика»/Борис Касьянов Встреча Артура Парфенчикова с депутатами от КПРФ. Фото: ИА «Республика»/Борис Касьянов Валерий Шоттуев. Фото: ИА «Республика»/Борис Касьянов Встреча Артура Парфенчикова с депутатами от КПРФ. Фото: ИА «Республика»/Борис Касьянов Встреча Артура Парфенчикова с депутатами от КПРФ. Фото: ИА «Республика»/Борис Касьянов Встреча Артура Парфенчикова с депутатами от КПРФ. Фото: ИА «Республика»/Борис Касьянов

Еще одно предложение Валерия Шоттуева – создать общественный совет, который объединял бы ветеранов из числа людей, в разные годы возглавлявших министерства, ведомства, крупные предприятия Карелии. Опыт и рекомендации таких экспертов в сфере лесного хозяйства, целлюлозно-бумажной промышленности, других отраслей будет сегодня очень полезен, полагает депутат.

Артур Парфенчиков инициативу поддержал и попросил представить ему возможные кандидатуры в совет.

Нашлось на встрече время и для личных воспоминаний: Валерий Шоттуев рассказал, что в середине 1980-х работал в Питкярантском районе. Выяснилось, что в те годы он был знаком с дядей Артура Парфенчикова. Родственник врио главы Карелии трудился экскаваторщиком в поселке Салми, имел награды за трудовые заслуги, его портрет висел на доске почета.

Валерий Шоттуев также подарил руководителю региона книгу воспоминаний об Иване Сенькине, который многие годы возглавлял республику

— Критиковать прошлое – это самое простое. Мы, выросшие в те времена, помним, что было и немало хорошего, помним, как жили люди в небольших поселках Карелии: было ощущение уверенности в завтрашнем дне, было спокойствие, — сказал врио главы региона.

Артур Парфенчиков также пообещал, что будет учитывать все актуальные предложения, которые направлены на благо республики. В ближайшие две недели руководитель региона намерен встретиться со всеми фракциями, представленными в Заксобрании Карелии.