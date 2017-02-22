Артур Парфенчиков произвел первые кадровые назначения

Глава республики вернул на работу руководителей, которых освободили от должности после ухода предыдущего руководителя региона.

Артур Парфенчиков произвел первые кадровые назначения. Указами главы Карелии Владимир Гробов назначен начальником управления Карелии по обеспечению деятельности мировых судей, Юлия Алипова — председателем Госкомитета по охране объектов культурного наследия, Ирина Кузнецова — начальником управления ветеринарии, Артур Мяки — полняющим обязанности председателя Госкомитета по ценам и тарифам, Александр Темнышев — сполняющим обязанности руководителя Госжилинспекции.

Напомним, что ранее эти руководители в соответствии с законодательством были освобождены от замещаемых должностей, так как срок их работы ограничивался сроком полномочий предыдущего руководителя региона.

Кроме того, Артур Парфенчиков возложил исполнение обязанностей председателя Госкомитета по управлению государственным имуществом и организации закупок на первого заместителя руководителя госкомитета Сергея Максимова.

Пресс-секретарем главы Карелии назначена Марина Кабатюк.

Артур Парфенчиков продолжит формирование своей управленческой команды. При вступлении в должность он заявил, что будет стремиться сохранить кадровый потенциал правительства, а изменения станут носить эволюционный характер.

 

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