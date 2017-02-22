Артур Парфенчиков произвел первые кадровые назначения. Указами главы Карелии Владимир Гробов назначен начальником управления Карелии по обеспечению деятельности мировых судей, Юлия Алипова — председателем Госкомитета по охране объектов культурного наследия, Ирина Кузнецова — начальником управления ветеринарии, Артур Мяки — полняющим обязанности председателя Госкомитета по ценам и тарифам, Александр Темнышев — сполняющим обязанности руководителя Госжилинспекции.

Напомним, что ранее эти руководители в соответствии с законодательством были освобождены от замещаемых должностей, так как срок их работы ограничивался сроком полномочий предыдущего руководителя региона.

Кроме того, Артур Парфенчиков возложил исполнение обязанностей председателя Госкомитета по управлению государственным имуществом и организации закупок на первого заместителя руководителя госкомитета Сергея Максимова.

Пресс-секретарем главы Карелии назначена Марина Кабатюк.

Артур Парфенчиков продолжит формирование своей управленческой команды. При вступлении в должность он заявил, что будет стремиться сохранить кадровый потенциал правительства, а изменения станут носить эволюционный характер.