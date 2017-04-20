Аркадий Рутгайзер вернется в Законодательное собрание Карелии

Политсовет регионального отделения партии «Единая Россия» проголосовал за то, чтобы передать кресло Ларисы Подсадник в Законодательном собрании Аркадию Рутгайзеру. Подсадник сегодня сложила депутатские полномочия из-за должности вице-премьера по социальным вопросам.

Главврач второй поликлиники Петрозаводска Аркадий Рутгайзер уже был депутатом карельского парламента и запомнился рядом законодательных инициатив, касающихся медицины и социальной сферы. Так, он был одним из авторов законопроекта по продлению выплат регионального маткапитала.