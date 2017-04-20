Анна Лопаткина: «Мы услышали ответы на наболевшие вопросы»

Сегодня врио главы Карелии Артур Парфенчиков представил в Законодательном собрании отчет о работе правительства в 2016 году. Документ прокомментировала председатель комитета по государственному устройству и местному самоуправлению карельского парламента Анна Лопаткина.

— Под большим впечатлением от отчета врио главы Карелии. Это был не просто отчет перед депутатами, это был прямой, живой диалог не только с присутствовавшими в зале парламентариями, представителями общественности и местного самоуправления, но и со всеми жителями республики.

Мы услышали ответы на наболевшие вопросы, которые волнуют всех. Было очевидно, что проведен огромнейший анализ социально-экономической ситуации в Карелии. Руководитель региона понимает все проблемы, которые есть в районах, не уходит от обсуждения таких болезненных тем, как оптимизация в образовании, здравоохранении. Говорит прямо и открыто об этих проблемах и о тех шагах, которые будут предприняты для их решения.

Для меня как сопредседателя регионального штаба Общероссийского народного фронта важно, что жителей Карелии услышали. И мы видим, что по решению проблем, которые поднимал Общероссийский народный фронт, принимаются реальные, конкретные меры, — сказала Анна Лопаткина.

В пример депутат привела ситуацию с расселением аварийного жилья: врио главы Карелии взял под жесткий контроль реализацию программы, которая в предыдущие годы была фактически сорвана. Кроме того, Анна Лопаткина особо отметила решение врио главы Карелии провести аудит тарифной политики в республике.