Прогноз погоды в Петрозаводске на пятницу

В последний день рабочей недели синоптики обещают дождь.

В пятницу, 6 октября, в Петрозаводске весь день будет идти небольшой дождь. С утра термометры покажут +8 градусов, к вечеру похолодает до +6.

Синоптики обещают юго-восточный ветер до 2,2 м/с.

 

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