Первый в этом году дождь обещают в Петрозаводске

Завтра синоптики обещают в столице Карелии первые в этом году дожди. Осадки будут идти весь день, но при утренних 0… -2 это будет снег, а вот ближе к обеду польют дожди: температура воздуха повысится до двух градусов тепла.

В целом на Карелию движется циклон.

«Первыми его влияние ощутят на себе жители юга Карелии, а именно Сортавальского, Лахденпохского, Питкярантского, Олонецкого, Пряжинского, Прионежского, Суоярвского и Кондопожского районов. В ночь на вторник и во вторник с утра в указанных районах ожидаются мокрый снег, местами сильный снег, налипание мокрого снега на провода и деревья. Температура воздуха составит 0… -4 градуса. Во второй половине для вторника начнутся небольшие и умеренные дожди, которые закончатся только в среду с утра. Температура воздуха составит +1… +4 градуса», — пишут администраторы паблика «Погода Петрозаводска и Карелии».