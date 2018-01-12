Арт-прогноз погоды в Петрозаводске на выходные

По прогнозам синоптиков, в выходные в Петрозаводске ожидается до минус трех градусов мороза, небольшой снег. Втер западный, до пяти метров в секунду, давление — 733 миллиметра ртутного столба.

Кошелев В.М. «Зима в Петрозаводске». 1989. Бумага, акварель. МИИ РК

Валерий Михайлович Кошелев (род. 1949 г.) — график, живописец, автор художественных объектов, педагог — доцент кафедры изобразительного искусства и дизайна ПетрГУ. В работе Валерия Михайловича «Зима в Петрозаводске» мы видим знакомое всем здание еще в окружении старых деревянных домов.