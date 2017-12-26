Арт-прогноз погоды в Петрозаводске на среду

В среду, 27 декабря, в Петрозаводске весь день будет идти снег. С утра ожидаются сильные осадки, днем и вечером – небольшой снегопад. Утром синоптики обещают -6 градусов, днем от -3 до +2, к вечеру потеплеет до +3 градусов по Цельсию.

Ветер юго-западный до 5 м/с.