Арт-прогноз погоды в Петрозаводске на понедельник

В понедельник, 25 декабря, по прогнозам синоптиков, в Петрозаводске будет пасмурно. Утром столбик термометра задержится на отметке -6 градуса по Цельсию, к вечеру понизится до -9.

В первой половине суток ветер будет дуть с запада со скоростью 2-3 метра в секунду. Дорожное покрытие — снег со льдом.