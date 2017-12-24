Арт-прогноз погоды в Петрозаводске на понедельник

В понедельник, 25 декабря, по прогнозам синоптиков, в Петрозаводске будет пасмурно. Утром столбик термометра задержится на отметке -6 градуса по Цельсию, к вечеру понизится до -9.
В первой половине суток ветер будет дуть с запада со скоростью 2-3 метра в секунду. Дорожное покрытие — снег со льдом.
Картина Тамары Юфа «Тяжелы мои печали». Бумага, акварель, гуашь, темпера, тушь. Иллюстрации «Калевалы» становятся визитной карточкой Тамары Григорьевны Юфа. Тамара Григорьевна создала свою пластическую версию сюжетов и образов эпоса, созвучных ее человеческой и творческой индивидуальности. У мастера сложился свой уникальный стиль в умении необычно «строить» графические листы, в изящной легкости рисунка, в богатстве декоративных фантазий.