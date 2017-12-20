Арт-прогноз погоды в Петрозаводске на четверг

По прогнозам синоптиков, в четверг в Петрозаводске ожидается до — 4 градусов мороза. Ветер юго-западный, 3-4 метра в секунду. Атмосферное давление понизится до 750 миллиметров ртутного столба. Ветер — порывами до 14 метров в секунду.



Тамара Юфа (1937 г. р.) — народный художник Карелии, самый известный живописец республики. Тамара Юфа (1937 г. р.) — народный художник Карелии, самый известный живописец республики. Сольвейг — героиня драматической поэмы Ибсена «Пер Гюнт», ставшая символом женской верности, которая не зависит от времени. Мрачные скалы и уходящий в даль бесконечный фьорд. Бесконечный, как тоска и ожидание Сольвейг. А на скале растет маленький и бледный цветок, такой же беззащитный, как и юная Сольвейг.