Артур Парфенчиков посмотрел с петрозаводскими школьниками «Время первых»

Врио главы Карелии Артур Парфенчиков посмотрел с петрозаводскими школьниками фильм «Время первых». Об этом он написал в соцсетях:

— Посмотрел вместе с петрозаводскими школьниками фильм «Время первых». Фильм мне очень понравился. С большим уважением отношусь к Алексею Архиповичу Леонову. Сегодня земляне уже путешествуют в космос в качестве туристов, но Леонов, рискуя своей жизнью, был одним из первых, кто, прокладывал для человечества дорогу в космос. Достойная лента ко Дню космонавтики, который мы отмечаем сегодня. И с этим праздником поздравляю всех жителей Республики и страны!