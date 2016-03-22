Экс-министр экономики построил в Сортавале дом без дороги, но с массой недоделок

Проблема с жильем может испортить жизнь кому угодно. Но вот, вроде бы трудности преодолены, деньги уплачены, и теперь в собственности своя, новая квартира в новом доме. Но, оказывается, вместе с квартирой новосел приобрел за свои деньги еще и множество неприятностей, с которыми теперь неизвестно как бороться. Дом по адресу улица Дорожная, 19 в Сортавале тоже не стал исключением — у жильцов вместе с новыми квартирами появилось и множество проблем, о которых их заранее никто не предупреждал.

Квартиры действительно новые, как и сам дом — в эксплуатацию его сдали в 2013 году. Как выяснилось, новостройка приготовила для собственников немало сюрпризов. а встречу с жильцами на днях отправились глава Сортавальского поселения Сергей Крупин и депутат Законодательного собрания Республики Карелия Михаил Савин — узнать о сюрпризах из первых уст.

Александр Смирнов, житель дома № 19 по улице Дорожная:

— Дом сдали в 2013 году. Я заселился года полтора назад. Квартира площадью 60 кв.м. обошлась в 2 миллиона рублей. 32 тысячи рублей квадратный метр. Для меня это ипотека на 15 лет. Во вторую зиму протекла кровля. Вода пропитала утеплитель на крыше. Я сам залезал на чердак и осматривал — минвата вся сырая. На лестничную клетку уже течёт, скоро и с потолка закапает. Кто такой дом в эксплуатацию принял в таком состоянии — это вопрос. Какая-то комиссия должна была здесь пройтись и посмотреть. Я, конечно, не строитель, но если сквозь крышу течёт, то это точно некачественная работа.

Тем не менее, акт о приёмке дома в эксплуатацию существует. В своё время этот акт подписали и представители администрации Сортавальского поселения. Распоряжение о приёмке дома в эксплуатацию есть в архиве, подписано оно тогдашним главой поселения Сергеем Козигоном. Застройщиком по документам выступает ООО «Карелпродактс».

Интересно, что ООО «Карелпродактс» является официальным дистрибьютором ООО «Мурманские рыбопродукты». Занимается себе в основном морепродуктами и как его занесло на строительный рынок — не совсем ясно. Интересно ещё, что гендиректором ООО «Карелпродактс» значится Валентин Лунцевич, бывший министр экономразвития РК и, кстати, куратор именно Сортавальского района.

А вокруг — пустота

Александр Смирнов:

— Придомовая территория — так где здесь хоть что-нибудь? Вот я покажу — с двух сторон дома плитка на песок уложена, сделана такая дорожка — вот и всё благоустройство. Остальное всё вокруг — это глина, кое-где засыпанная отсевом. Обещали сделать детскую площадку. Но всё, что в этом направлении сделали — это площадку десять на десять метров позади дома отсыпали. На этом всё закончилось. С тех пор, как я покупал квартиру, с застройщиком больше контакта нет.

Ирина Жигунова, старшая по дому:

— Часть квартир продавалась компанией «Карелпродактс», являющейся застройщиком этого участка. Часть квартир продавал сам директор компании Лунцевич как частное лицо. Я квартиру купила в декабре 2013 года — самая первая в этом доме. Уже сразу были видны недоделки. Очень много замечаний к внутренней отделке, кое-где нет даже плинтусов, текут стеклопакеты, все окна изнутри покрыты влагой. Какая-то проблема или с вентиляцией, или с самой конструкцией дома, или стеклопакеты такие.

Ну, недоделками нас не удивишь. У нас все дома с недоделками большими и малыми. Дело, как говорится, житейское. Тем более на это жилое здание имеется законная гарантия на пять лет. В течение этого времени застройщик обязан самостоятельно ликвидировать обнаруженные недоделки.

Сергей Крупин, глава Сортавальского городского поселения:

— Для капитальных сооружений существует гарантийный срок. Для дома по адресу Дорожная, 19 этот гарантийный срок в соответствии с договором истекает в 2018 году. Если до истечения этого срока застройщик не устранит все проблемы с домом, то затем продавца уже будет невозможно заставить выполнять договорные обязательства.

Ни проехать, ни пройти

Есть проблемы на Дорожной и покруче. Например, этот дом фактически отрезан от окружающего мира, потому что никакой дороги официально к нему не проложено и на генплане её нет. Хотя вот «времянка» имеется, но она «бесхозная» и за неё никто не отвечает.

Илья Зубарев, житель дома:

— Живу в этом доме уже два года. И с дорогой всегда проблема — зимой её никто не чистит. Я за свои деньги чистил дорогу, нанимал технику. На дороге не разъехаться, она слишком узкая. Из-за этого доходило и до скандалов — никто не хотел уступать.

Сергей Крупин:

— Этой дороги не существует вообще. Она официально не отводилась и не паспортизировалась. Соответственно, и городское поселение не может эту дорогу как-то благоустраивать и обслуживать. Сюда зимой даже грейдер МУП «Чистый город» нельзя отправить, потому что это будет нецелевое использование муниципальной техники.

Дом, в нарушение всех правил, не связан с окружающим миром никакими подъездными путями. Тут существует вот какая опасность. Вот эта временная дорога, о которой все говорят, она проложена по территории, принадлежащей частному лицу. В любое время это частное лицо может на законных основаниях убрать эту дорожку, расположенную на его земельном участке.

Кстати, окружающая со всех сторон дом земля тоже принадлежит ООО «Карелпродактс». Вообще весь огромный участок под застройку в районе улицы Дорожная находится в аренде у этого предприятия на срок 20 лет.

Такие стоки нам не надо

Есть ещё один сюрприз, который в прямом смысле дурно пахнет. По ходу дела выяснилось, что система канализационных стоков этого жилого дома официально не принята в эксплуатацию и формально её тоже не существует — как и дороги.

Сергей Крупин:

— Получено официальное уведомление от ООО «Карелводоканал» о прекращении приёма сточных вод от этого дома — в связи с отсутствием договорных отношений. Договорные же отношения отсутствуют из-за того, что собственно канализационная система данного дома никакими актами в эксплуатацию не принята. То есть официально тоже не существует, документация тоже отсутствует, как и в случае с дорогой. Предлагается вариант оборудовать септик для дома. Каким-то чудесным образом проект «локальных очистных сооружений» для данного дома даже был согласован.

Интересный такой проект XXI-го века для многоквартирного жилого дома — с выгребной ямой во дворе, которую толерантно называют «септиком».

Когда спохватились и начали искать документацию на дом по адресу Дорожная, 19 — с проектом самого дома, прилегающей территорией, с дорогой и правильной канализацией, то выяснилось, что ни у кого в Сортавала такого плана нет.

Кстати, на канализацию и прочую инфраструктуру, включая дорогу, гарантия уже не пять, а всего три года. Так что в этом году застройщик уже не будет должен жильцам ни канализации, ни благоустройства, ни дороги.

Зато есть красивая схема застройки всего этого огромного участка в районе улицы Дорожная. Даже с детскими садами и торговыми центрами.

Жизнь без плана

Ирина Жигунова:

— Никто нам, жильцам, план нашего дома никогда не показывал. Всё только на словах. Лунцевич обещал план показать, но вот пока так и не показал. Нет такого плана и в районной администрации. В управляющей компании «Жилищная служба», которая обслуживает наш дом, такого плана тоже нет. УК пока в отношения собственников с застройщиком не вмешивается. Занимается уборкой придомовой территории, подметает в подъездах. Соответственно, ремонтом не занимается — это ведь обязанность застройщика, пока здание на гарантии. Мы обращались уже и в городскую прокуратуру, и в районную администрацию. Ответы мы получили, но из этих ответов становится ясно, что никто никаких действий предпринимать не будет.

Сергей Крупин:

— Обращение в администрацию Сортавальского поселения поступило от жильцов дома в феврале этого года. Сейчас мы прояснили ситуацию. На мой взгляд, главное — это решить вопрос с подключением к канализационной системе. С водопроводом хоть всё в порядке, договор с «Карелводоканалом» действует. Вторая проблема — это дорога к зданию. И третья — это благоустройство придомовой территории. Администрация городского поселения ни одной квартиры в этом доме на свой баланс не принимала.

Помимо сортавальских собственников, есть в этом доме и квартиры, оплаченные из республиканского бюджета. Часть квартир в этом доме выкуплена бюджетом РК по программе предоставления жилья детям, оставшимся без попечения родителей. Это семь квартир. То есть это собственность республики. Может, и республиканским властям стоит проверить, какими квартирами обеспечивают сирот?

Михаил Савин, депутат ЗС РК:

— Проект жилой застройки состоит из нескольких частей. План производства работ, поэтажный план и т.д. Вся исполнительная документация по окончании строительства передаётся в администрацию поселения. Как депутат ЗС РК я обязан заниматься такими вопросами, если будет официальное обращение.

Жильцы дома № 19 по улице Дорожная к депутатам ЗС РК обязательно обратятся. Может, последует и обращение в республиканскую прокуратуру. С воспроизведением всего проблемного списка. Одно радует — привидений в этом доме нет. Хоть какой-то, но всё же плюс.

Материал предоставлен районной газетой «Ладога — Сортавала»