Земля, тарифы, деньги

Первый съезд предпринимателей Карелии собрал больше 150 участников. Организаторы задумывали его как площадку для открытого диалога между предпринимателями и теми, от кого во многом зависит развитие бизнеса – представителями власти, надзорных органов, Корпорации развития Карелии.

На съезде бизнес-сообщество могло поделиться насущными проблемами и получить информацию о мерах поддержки, которые работают в Карелии и которые только собираются внедрить. Пользуясь случаем, мы спросили у предпринимателей, какую помощь они уже получили от государства и какой не хватает для успешного ведения дел.

Олег Черепанов, директор кабинета массажа «Гармония», в котором работают незрячие и слабовидящие массажисты:

— Наше маленькое предприятие, где заняты инвалиды по зрению, получило в свое время поддержку на трех уровнях. В первую очередь от Министерства экономики: еще в 2011 году мы выиграли грант по развитию малого предпринимательство. Во-вторых, от Министерства труда и занятости, которое сейчас превратилось в департамент: оно выделило деньги на создание рабочих мест для людей с ограниченными возможностями. В-третьих, республиканский бизнес-инкубатор в свое время оказал большую поддержку в создании бизнес-плана. Вот так мы и возникли.

Сегодня мы продолжаем создавать новые рабочие места, работаем по линии грантов: в прошлом году закончили грант по сопровождению лиц с ограниченными возможностями на рабочие места. А еще обратились в правительство республики с просьбой подыскать помещение для нашей общественной организации — Центра социально-трудовой реабилитации инвалидов. Существует законодательная норма, которая позволяет либо по льготному режиму, либо безвозмездно выделить нам помещение из фонда госимущества. Теперь ждем, какое решение примут по нашему обращению, надеюсь, этот вопрос решится.

Елена Преминина, директор ООО «Велена», сфера деятельности – гостиничный бизнес и общепит:

— В свое время государство нам очень помогло. У нас на местном уровне раздавали гранты начинающему бизнесу, и мы поучаствовали в этой программе. Когда мы уже работали, приобрели оборудование, и за счет государства нам возместили часть затрат.

Одна из самых больших проблем для предпринимателя в Карелии – очень большие затраты на электроэнергию. По России в среднем платят три рубля, у нас сейчас 8,5 рубля, а раньше было вообще 10. Хотелось, чтобы республика вышла на среднероссийские цены. Ну и целом хотелось бы, чтобы было меньше административных преград, внеплановых проверок.

Александр Барсуков, бизнес в сфере торговли лакокрасочными материалами:

— Я планирую заняться туристическим бизнесом: авиа-, авто- и мототуризмом. Я только недавно обратился к этой сфере, но уже вижу, какую поддержку хотелось бы получить. В первую очередь хотелось бы, чтобы правительство занялось переводом земель из промышленных в рекреационные. Участков, подходящих для развития туристического бизнеса, очень много, но их статус не позволяет предпринимателям их использовать. Надеюсь, на эту проблему обратят внимание.

Ирина Тимошенко, руководитель образовательного центра «Развитие» для детей с нарушениями развития:

— Карельский Минэкономразвития достаточно неплохо взаимодействует с предпринимателями, проводит информационные кампании. Наш центр включен в список экспортоориентированных, в 2016 году мы благодаря этому съездили на форум в Тампере.

Мне бы хотелось больше доступных проектов и программ для бизнеса, в первую очередь финансовой направленности. Я занимаюсь социальным бизнесом, а это не та сфера, в которой можно заработать хорошие деньги, он направлен на помощь другим. Поэтому финансовая поддержка для нас очень важна.

Отметим, что некоторые из этих тем прозвучали во время работы секций. Например, вопрос о тарифах на электроэнергию поднял глава Карелии Артур Парфенчиков. Он напомнил, что с 1 апреля оплата за электричество для бизнеса в Карелии снизится. И это только один из десятков проблемных вопросов, которые обсуждали участники съезда.