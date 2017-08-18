Инициатива председателя Петросовета Геннадия Боднарчука о том, чтобы законодательно закрепить за Петрозаводском финансирование столичных функций, вызвала интерес и отклик у горожан. Напомним, что идея заключается в следующем: принять республиканский закон, который позволил бы Петрозаводску получить дополнительные средства на содержание и развитие инфраструктуры: социальной, образовательной, дорожной. А также активнее благоустраивать город, который, являясь по факту столицей, должен выглядеть по-столичному.

Городские власти уже разработали рамочный документ, в котором предложили перечень столичных функций и механизм финансирования — 400 рублей на каждого жителя Петрозаводска, то есть около 110 миллионов рублей ежегодно. А общественное движение «Петрозаводск-любимая столица» собрало почти 12,5 тысяч подписей горожан в поддержку инициативы. Подписи волонтеры передали в правительство Карелии, и получили ответ от врио главы республики. Артур Парфенчиков предложил создать рабочую группу с участием депутатов Заксобрания республики. Кроме того, руководитель региона подчеркнул, что считает: необходимо максимально широкое общественное обсуждение инициативы.

Корреспонденты газеты «Карелия» поинтересовались у петрозаводчан: согласны ли они с тем, что необходимо услышать мнение каждого — например, провести массовый общегородской опрос? Как выяснилось, большинство респондентов считают, что петрозаводчанам надо дать возможность высказаться о том, нужен ли городу закон о столичном статусе.

Анатолий Васильевич:

— Конечно, власти должны знать мнение горожан, поэтому опрос нужен. Я заранее отдаю свой голос за столичный статус. Это даст больше денег Петрозаводску, а значит, город будет активнее благоустраиваться. Да и вообще, чувство гордости за то, что проживаешь в столице, усилится.

Иван Николаевич:

— Мнение народа нужно знать по всем важным вопросам. Как говорится: «Глас народа — глас Божий». Поэтому я за проведение опроса. Только надо давать больше информации об этом.

Сергей Васильевич:

— Положительно. Горожане должны знать об этом. А раз знают, должны иметь возможность высказать свое мнение. Мое мнение — мы все время были фактически столицей, и, конечно же, это должно быть закреплено на законодательном уровне.

Ирина Владимировна:

— Опрос не нужен. Почему? Без комментариев.

Вера Александровна:

— Я за столичный статус. Но пускай это депутаты или кому это положено решат. Не нужен опрос, зачем лишние деньги тратить на его проведение.

Иван Алексеевич:

— Конечно, опрос провести необходимо. Что касается меня, если Петрозаводск получит больше денег, то я «за». Если увеличатся расходы или административный аппарат — «против». И я уверен, что большинство жителей Петрозаводска разделяют это мнение.

Анастасия и Татьяна:

— Безусловно, опрос нужен. Но сначала больше информации — что, зачем и как. Мы же живем в столице Карелии. Здесь мэрия, администрация. Сюда приезжают туристы. И будет только справедливо, если город будет получать больше денег.

Мария:

— Я думаю, опрос напрямую касается горожан, поэтому знать их мнение необходимо. Я считаю, что столичный статус необходим. Мне кажется, большинство жителей Петрозаводска поддержат эту идею. Городу нужно больше внимания.