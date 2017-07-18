«Главное — это дороги»

Петрозаводск столицей Карелии мы называем в каждом втором тексте, но официально этого статуса у города нет. Если появится, вместе с ним могут прийти и дополнительные деньги. Мы спросили петрозаводчан, на что они потратили бы их.

Наталья

— Нужно сделать город более красивым. Сейчас он как-то не очень. Нужно, чтобы было чисто, убрано, хочется гулять и видеть красивый город. Цветы, может, высадить. Если более глобально — отремонтировать дороги. Даже главные так себе, много где нет тротуаров. С коляской не проехать, приходится на слинге ребенка носить. Во дворах тоже не все всегда хорошо. Мусор плохо вывозят. Проблемы с транспортом: закрыть хотят, к примеру 26 маршрут, а он такой удобный, не хотелось бы, чтобы это случилось.

Алексей Витальевич

— Деньги — на приведение в порядок набережных. Дороги все в ямах страшных. Невозможно ездить. В центре города дома нужно нормально покрасить, чтобы были более сочные, ярко смотрелись. Очень важно починить стадион «Юность». Там все покрытие изуродовано, ребятам неудобно заниматься. У меня внук занимается, сейчас приехал на каникулы — ходим, чтобы ноги не забывали мяч.

Андрей

— Скорее всего, потратился бы на дороги. Очень плохие подъезды к новым районам, нужно ремонтировать, в остальном вроде все ровно. Желательно, конечно, во дворах подремонтировать. Хочется, чтобы деревьев было больше, парки преобразились. Наш зеленый город уже не такой зеленый.

Ольга

— На Чапаева дороги делали, сейчас все по новой делают, очень неудачно. Пока Гоголевский мост закрыт, пробки ужасные. Благоустройство садов, парков было бы неплохо сделать. Хотелось бы больше развлечений для детей: аттракционов, например.

Владимир Иванович

— Гоголевский мост — самое главное. Дворовые территории нужно обязательно отремонтировать. Как бывший спортсмен скажу: нужно как можно больше спортивных площадок. Особенно по футболу. Я сам семи лет играю, в этом году будет сто лет карельскому футболу, мы ветераны, я самый старый. Молодежь нужно к футболу приучать, они играют, но площадок не хватает.

Ольга Алексеевна

— Тратить нужно на благоустройство и чистоту, чтобы как в Европе было. Цветочки там или газончики… главное, чтобы чисто было. Там прямо пылесосики по улице ездят. И в парках по травке. Везде чистота идеальная. Так что, я считаю, что главное — это чистота.

Алексей

— На самом деле много всего, что нуждается в финансировании. Я считаю, что самое главное — это молодежь и образование. Она сегодня обделена вниманием. Это наша энергия, наше будущее. Им нужно дать больше культуры, больше внимания. Я считаю, их жизнь нужно насытить: больше форумов, больше общения. Так молодежь будет взрослеть.

Ольга

— Дороги. У нас все дороги — сплошная проблема. Ни ходить, ни ездить невозможно. С ребенком негде на велосипеде покататься. Мы живем на Перевалке, там все ужасно: ни пешеходников, ничего. И дворовые заезды тоже ни о чем. Да и чего говорить, если по проспекту Ленина не проехать!

Асият Магомедовна

— Главное — это дороги. У нас и основные магистрали не особо хорошие, и дворы в запущенном состоянии. Даже проспект Ленина — весь в ямах, рытвинах и трещинах, а про периферию я вообще молчу. Может быть, парки и сады в порядок привести, новые скверы разбить.

Людмила

— Деньги нужно потратить на город. Раньше вот была столицей, потом этот статус был. Я бы потратила на парки, на дороги, на детей. На все наши проблемы.