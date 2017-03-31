Золотые киловатты

С 1 июля крупные потребители, которые подключены напрямую к сетям Федеральной сетевой компании, будут оплачивать только ставку ФСК — это 30 копеек за 1 киловатт-час; в то же время социальная сфера, а также малый и средний бизнес будет платить до 10 рублей за киловатт-час в зависимости от объема энергопотребления — тарифы для них поднимутся на 8% и станут самыми большими на Северо-Западе. Это, пожалуй, главное, что расстроило немногочисленных предпринимателей, которые пришли в Минэкономразвития Карелии на встречу с экспертом российского бизнес-омбудсмена Бориса Титова Алексеем Малоземовым. При этом тарифы для жителей в Карелии — одни из самых низких на Северо-Западе (ниже только в Мурманской области, но там существует серьезное субсидирование) и таковыми останутся.

Последняя миля пройдена

В Карелии с июля ликвидируется перекрестное субсидирование (схема Последней мили, как говорят энергетики) и теперь малый бизнес, а не крупные предприятия будет оплачивать разницу между реальной стоимостью электроэнергии и тарифами для населения.

На этом совещании по проблемам законодательства по госрегулированию тарифов в топливно-энергетическом комплексе тема роста стоимости электричества вызвала самую бурную полемику.

Инициатором совещания выступила уполномоченный по правам предпринимателей Карелии Елена Гнетова. Это по ее инициативе в республику приехал представитель российского бизнес-омбудсмена, эксперт, директор Центра мониторинга и контроля за ценообразованием, Алексей Малоземов. На встречу также пригласили бизнесменов, сетевиков и специалистов республиканского госкомитета по ценам и тарифам.

Тарифная карусель

Тема тарифного регулирования для подавляющего большинства предпринимателей — глубоко темный лес. Законодательство в этой сфере — настоящий ералаш.



Последняя миля — это схема так называемого перекрестного субсидирования, при которой крупные потребители, подключенные к магистральным сетям Федеральной сетевой компании, оплачивали не только ее тариф, но и тарифы распределительных сетей (МРСК), которые идут напрямую к домам, малым предприятиям и социальным объектам. Последняя миля — это схема так называемого перекрестного субсидирования, при которой крупные потребители, подключенные к магистральным сетям Федеральной сетевой компании, оплачивали не только ее тариф, но и тарифы распределительных сетей (МРСК), которые идут напрямую к домам, малым предприятиям и социальным объектам. Так было придумано десять лет назад: по закону крупные потребители не могли покупать дешевую электроэнергию напрямую от магистральных сетей, а обязаны были платить межрегиональтным распределительным сетевым компаниям (МРСК), которые арендовали у ФСК эту последнюю милю — участок сетей, к которым непосредственно подключен потребитель. Этот механизм повышал цену электроэнергии для крупных предприятий, но позволял понижать тарифы для остальных, так как крупные потребители доплачивали за мелких и средних. Механизм последней мили в российской электроэнергетике был создан во время реформирования отрасли и это как обычно, было названо временной мерой, официально — чтобы избежать резких скачков тарифов в энергетике регионов.

Проблема в том, что при отказе от механизма «последней мили» недополученные МРСК средства должны распределятся по мелким потребителям, результат — резкий рост тарифов, особенно в случае, если в регионе высокая доля крупных потребителей. А Карелия — именно такой регион.

Астрономический долг

По словам заместителя председателя республиканского госкомитета по ценам и тарифам Марии Копосовой, с первого июля тарифы на электричество для социальной сферы, малого и среднего бизнеса повысятся на 8%. Это чуть ниже максимально утвержденного федеральным регулятором (ФАС России).

— В Карелии 44% потребителей электроэнергии — это крупные предприятия: Кондопожский ЦБК, РЖД и Карельский окатыш. Они будут оплачивать по 30 копеек, а бюджетники, сельхозпроизводители, малый и средний бизнес возьмут на себя все бремя перекрестного субсидирования, — подытожила Мария Копосова.

Специалист сообщила, что разница между экономически обоснованным тарифом и тарифом для населения в Карелии — один миллиард восемьсот миллионов рублей в год: именно столько «недоплачивают» жители. Эта сумма зафиксирована федеральным законодательством. То есть именно эти потери должны, по идее, оплачивать социальная сфера, а также малый и средний бизнес.

Мария Копосова сказала, что такая проблема существует во всех регионах и «долги» по России — это астрономическая сумма: регионы должны сетевикам более ста миллиардов рублей! Это данные Федеральной антимонопольной службы.

— Снизить перекрестное субсидирование не представляется возможным в ближайшей перспективе, если не будет что-то такое придумано, я даже не знаю, что. Как решать эту проблему — пока не ясно ни на федеральном, ни на региональном уровне. — сообщила Копосова.

По словам Марии Копосовой, одним из разумных решений проблемы было бы продление сроков ликвидации последней мили на два-три года для Карелии (некоторые регионы получили такую преференцию). Но республике в последний момент Минэнерго отказало…

— Они сказали, давайте работать вместе. На региональном уровне вы будете опережающими темпами увеличивать тарифы на услуги по передаче для прочих потребителей. И еще вы секвестируете все инвестпрограммы всех ваших сетевых компаний в регионе, тогда мы дадим вам субсидии из федерального бюджета. Все расчеты были выполнены, — сказала Мария Копосова.

По словам служащей госкомитета, Минэнерго России обещало от 500 миллионов рублей субсидий с ежегодным снижением суммы. Карелия, в свою очередь, выполнила обязательства: сократила инвестпрограммы, обеспечила опережающий темп роста сетевых тарифов по сравнению с прогнозом социально-экономического развития. Уже был готов проект постановления, но в последний момент документ так и не подписали.

Что делать?

Бизнесмены негодовали. Вопрос классика «Что делать?» на совещании повис в воздухе. Предприниматели подняли и тему «золотых киловатт» — непомерные аппетиты монополистов, которые закладывают в тарифы расходы на загранкомандировки, футбольные команды, суперджеты и заоблачные премии топ-менеджерам. Спросили и о том, насколько экономическое обоснование затрат адекватно конкретным расходам и кто это проверяет. Итог таких «обоснований» — рост платы для рядовых потребителей.

— Проблема — есть затраты, не на кого повесить, а чтоб было на кого повесить, нужно бизнес развивать, производство, а мы их этими тарифами задушим! — высказался предприниматель Александр Горбачев.

В свою очередь Аркадий Папков, гендиректор Кондопожского хлебозавода, спросил участников дискуссии: почему малый бизнес платит за большие предприятия и можно ли поменять законодательство, чтобы выравнять тарифы в регионах?

— У них (у крупных предприятий — прим. ред.) тарифы сейчас три рубля десять копеек, а у нас 8 рублей пятьдесят копеек, почему я хлебом должен платить за бумагу? — возмутился Аркадий Папков.

Еще один вопрос — разница в тарифах в регионах. Аркадий Папков привел пример: сегодня дешевле произвести хлеб в Санкт-Петербурге, привезти и продать в Карелии. Северная столица снабжает хлебом Северо-Запад на 25 процентов.

— А наши предприятия сели в лужу: 4 рубля 60 копеек электроэнергия стоит в Ленобласти, и восемь рублей пятьдесят копеек у нас, — сравнил Аркадий Папков.

Заместитель премьер-министра правительства Карелии Игорь Ширшов сообщил, что сегодня действительно есть перекос в федеральном законодательстве и есть серьезный перекос в структуре потребления, который и привел к тому, что выросли цены на электроэнергию. Ширшов отметил, что, в принципе, правильно бы было иметь один тариф для всей страны, и в этом направлении работа ведется на уровне федерации.

— В Карелии готовятся предложения по этому вопросу, но это вопрос не сегодняшнего дня, — сообщил Ширшов.

Свет в конце тоннеля

Эксперт Алексей Малоземов, который изучил ситуацию в регионе, высказал свою позицию. По его словам, предложения по изменению законодательства уже написаны: необходимо поменять акты второго уровня. Нужно уже с 2018 года глобально внедрять новую систему ценообразования.

Директор Центра мониторинга и контроля за ценообразованием сделал свои выводы. Он считает, что необходимо оценить эффективность тех затрат, которые ложатся на сетевой комплекс. Этого сейчас никто не делает.

По мнению Малоземова, и в Карелии неадекватно проходила оценка тарифов, «когда компании-поставщики приносили пакет документов с заведомо завышенными тарифами, а в госкомитете по тарифам просто на какую-то часть их снижали». По его словам, прежде чем утверждать цифры, нужно было выяснять, действительно ли предложенный монополистами тариф соответствует реальным затратам.

Эксперт сообщил, что, по его мнению, тарифы для населения в республике, возможно, даже завышены, и опять повторил, что никто не проверял цифры — себестоимость производства, например, электроэнергии.

— Мы должны определить и отнормировать те затраты, которые сегодня есть у естественных монополий. Создать ту систему расходов, которая будет экономически обоснована, а не говорить, что экономически обоснованные тарифы уже установлены. Мы же прекрасно понимаем, что очень большое количество эксплуатационных расходов и технологических особенностей не выполняются, — сообщил Малоземов.

Малоземов также убежден, что естественные монополии должны зарабатывать на увеличении объемов, а в реальности в тариф «забиваются» все прихоти хозяев.

Эксперт сообщил, что институтом бизнес-омбудсмена разработана среднесрочная программа социально-экономического развития России до 2025 года «Стратегия роста», она внесена на рассмотрение президента России и включает в себя блок ценообразования. В этой программе определена фиксация тарифов. Благодаря этому механизму можно достичь снижения инфляции и роста экономики.

— Нужен четкий экономический анализ затрат монополий, а не использование расчетов, которые они сами предлагают. Нужно оставить только то, что экономически обосновано, — вновь подытожил Малоземов. — Мы предлагаем разбить страну на территории, где есть возможность установить единый тариф и субсидировать малоэффективные директивно — за счет более эффективных.

А в это время где-то в Карелии…

В завершении встречи один из предпринимателей привел пример того, как бизнес в Карелии пытается решать проблему альтернативным путем. Известный коммерсант Вадим Маркелов потратился и поставил поршневую газовую генерацию, у него себестоимость электроэнергии 2 рубля 80 копеек за киловатт-час.