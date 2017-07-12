Завод по производству кормов для рыбы открылся под Петрозаводском

Сегодня врио главы Карелии Артур Парфенчиков и руководитель Росрыболовства Илья Шестаков посетили завод по производству рыбных кормов, открывшийся под Петрозаводском. Гостей ознакомили с технологическим процессом и показали готовый продукт. Технологам удалось добиться достойного качества уже на этапе работы в тестовом режиме, и производители надеются поставлять продукцию не только предприятиям Карелии и России, но и зарубежья.

— Мы на постоянной связи с акционерами, и главная задача, которую мы будем решать с акционерами в ближайшие полгода, — обустройство рядом лаборатории по контролю качества, — сообщил Артур Парфенчиков после посещения предприятия. Лаборатория необходима, поскольку сейчас технологам для исследований приходится постоянно ездить в Москву.

Руководитель республики отметил, что завод в перспективе позволит форелеводам отказаться от использования иностранных кормов и сделать свою продукцию более конкурентоспособной. Завод способен производить до 12 тысяч тонн продукции в год, тогда как карельским форелеводам требуется 20-23 тысячи тонн корма.