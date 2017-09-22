Займы маленькие, но хорошие

­– Мы стали одним из последних субъектов РФ, кто создал микрокредитную организацию. Здесь две причины. Первая, на мой взгляд, – эффект колеи. Вторая – то, что этот проект имеет определенные риски. Мало того, что мы даем деньги в частные руки, так еще и ставка заметно ниже рыночной.

Микрокредитная организация была создана на базе Гарантийного фонда. Там работают профессионалы в финансовой сфере. Заявки принимаются на два вида займов: «Стартап» – от 50 до 300 тысяч и «Стандартный» — до трех миллионов рублей. Процентная ставка единая – 9,5%. Деньги можно тратить по своему усмотрению.

– Зачем нужна государственная кредитная организация? Есть же для этого специальные коммерческие структуры.

– Изначально были опасения, что такая организация будет никому не нужна. Сейчас опасения другие, что мы не сможем удовлетворить спрос. Мы принимаем заявки лишь несколько недель, однако их уже скопилось более десятка. Я знаю, что многие еще заявку не подали, но готовят документы.

Дело в том, что в банках ставки по кредитам начинаются с 15 процентов. Чаще всего доходит до 20. Второй вопрос – доступность займа. Когда предприниматель приходит в крупный банк, его кредитоспособность могут оценивать, скажем так, не совсем адекватно. Мелкий бизнесмен, десятилетиями работающий на территории и крепко стоящий на ногах, может показаться банку ненадежным заемщиком.

Мы можем работать в ручном режиме. Это, кстати, не наше ноу-хау, так поступают и в других регионах. В Вологодской области к каждому заявителю едут на место, оценивают его платежеспособность, его имущество, его надежность. Банк так делать не будет.

Я тоже езжу по районам, знакомлюсь с предпринимателями, которые изъявили желание получить заем. Я своими глазами вижу, чем они занимаются. Кроме того, мы опираемся на мнение местных администраций, которые выступают своего рода гарантом добросовестности предпринимателя.

Бывает так, что для какой-либо территории этот коммерсант – единственный. Он там не только деньги зарабатывает, он и дороги чистит, и социальную нагрузку несет. Таких людей нужно поддерживать.

– Откуда деньги в микрокредитной организации?

– Порядка сорока миллионов рублей мы получили из федерального центра. Это первоначальный капитал, который вначале будет пополняться из бюджета, затем пойдут возвраты от выданных займов и проценты.

Проценты нужны для того, чтобы обеспечивать работу организации, а также для защиты от рисков невозврата. Наконец, и это очень важно, часть денег пойдет на прирост капитала самой организации. В перспективе эта структура через несколько лет сможет работать без дополнительных финансовых вливаний от государства. Мы способны этого достичь: наш Гарантийный фонд работает без бюджетных ассигнований.

Признаемся, основная цель – развитие малого бизнеса в районах. У нас две трети малых предпринимателей сосредоточено в Петрозаводске, а в районах с этим проблемы. Нет иногда даже элементарных бытовых услуг – кафе, прачечных, например. Есть еще один нюанс: в Карелии почти нет среднего бизнеса. Он должен вырастать из мелкого, а для этого нужна подпитка, в том числе финансовая.

Вот пример. В поселке Ляскеля предприниматель делает упаковку для зелени, которую продает по всей стране. Теперь он в соседней деревне строит небольшую ферму для сезонного выращивания поросят. Он создаст буквально несколько рабочих мест, но другого в этой деревне вообще нет. И местные жители говорят – ждем, когда он запустится, может, хотя бы на работу нас возьмет…

Для банка это всё неинтересно, мелкий масштаб. А для нас, для власти, такой предприниматель – просто приоритетный проект.

Фото: tppvo.ru