Ярмарка в Петрозаводске: что почем

Узбекская масала, островная клюква, пряники-hellokitti и халва, больше похожая на шоколад, — на традиционной ярмарке в Петрозаводске есть на что посмотреть и что купить. Снимки и много ценников — в нашем материале.

23-я сельскохозяйственная ярмарка идет в столице Карелии уже четвертый день. Она традиционно располагается на улице Инженерной и традиционно начинается с проблем с парковкой. Что места для автомобилей мало, жалуются и продавцы, и покупатели. Даже днем в понедельник, несмотря на дождик, народ на ярмарке толчется, а встать достаточно близко не получается.

Ярмарка в Петрозаводске

Ярмарка в Петрозаводске. Фото: Николай Смирнов

– Еще и с администратором не повезло, – пожаловался Валерий из Петрозаводска – он уже который год привозит на ярмарку валенки и шерстяные носки. – Всё угрожает полицию вызывать – мол, паркуются не там, где надо. Ну разве так можно? Места мало, а встать всем нужно.

— Дела торговые идут хорошо. Как обычно, – говорит Валерий. Он привозит свой товар на ярмарку уже долгие годы.

Ярмарка в Петрозаводске

Ярмарка в Петрозаводске. Фото: Николай Смирнов

На беглый взгляд, ярмарка стала больше. Больше стало овощей и меда, меньше — лотков с одеждой. Мэрия подтверждает, что количество заявок на торговые места в этом году увеличилось. Овощи и фрукты можно найти по ценам дешевле магазинных: белорусские яблоки, например. Есть довольно демократичные цены на орехи.

Ярмарка в Петрозаводске

Ярмарка в Петрозаводске. Фото: Николай Смирнов

Ярмарка в Петрозаводске

Ярмарка в Петрозаводске. Фото: Николай Смирнов

А вот фермеры, привезшие мясо, наоборот, жалуются: цены приходится поднимать. Надо заплатить за аренду, довезти, продать и не уйти в минус. В итоге свинину берут неважно.

Ярмарка в Петрозаводске

Ярмарка в Петрозаводске. Фото: Николай Смирнов

Ярмарка в Петрозаводске

Ярмарка в Петрозаводске. Фото: Николай Смирнов

Ярмарка в Петрозаводске

Ярмарка в Петрозаводске. Фото: Николай Смирнов

Ярмарка в Петрозаводске

Ярмарка в Петрозаводске. Фото: Николай Смирнов

Ярмарка в Петрозаводске

Ярмарка в Петрозаводске. Фото: Николай Смирнов

В этом году приехало много гостей из Узбекистана (или просто их палатки самые яркие и ароматные?). Мы насчитали пять штук. Посмотреть и понюхать есть что: много специй и непривычных сладостей — лукум, щербет и узбекская халва, больше похожая на шоколад. Все можно попробовать.

Ярмарка в Петрозаводске

Ярмарка в Петрозаводске. Фото: Николай Смирнов

Ярмарка в Петрозаводске

Ярмарка в Петрозаводске. Фото: Николай Смирнов

Ярмарка в Петрозаводске

Ярмарка в Петрозаводске. Фото: Николай Смирнов

Ярмарка в Петрозаводске

Ярмарка в Петрозаводске. Фото: Николай Смирнов

Ярмарка в Петрозаводске

Ярмарка в Петрозаводске. Фото: Николай Смирнов

Карелы тоже знают, чем удивить. Предприниматель из Беломорского района привезла на ярмарку островную клюкву, от материковой отличается по вкусу. При приливе соленая вода попадает в болото, где клюква растет, и она получается особо хрустящей. Как и обещала мэрия, много меда: таежного и лугового, бортевого и липового, с малиной, прополисом и даже лаймом.

Ярмарка в Петрозаводске

Ярмарка в Петрозаводске. Фото: Николай Смирнов

Ярмарка в Петрозаводске

Ярмарка в Петрозаводске. Фото: Николай Смирнов

Работают традиционный рыбный ряд и ряд с рассадой. Места для пенсионеров с продукцией, которую они вырастили на своих приусадебных участках, предоставляются бесплатно.

Ярмарка в Петрозаводске

Ярмарка в Петрозаводске. Фото: Николай Смирнов

Ярмарка в Петрозаводске

Ярмарка в Петрозаводске. Фото: Николай Смирнов

Ярмарка в Петрозаводске

Ярмарка в Петрозаводске. Фото: Николай Смирнов

 

Ярмарка в Петрозаводске

Ярмарка в Петрозаводске. Фото: Николай Смирнов

Ярмарка в Петрозаводске

Ярмарка в Петрозаводске. Фото: Николай Смирнов

Кстати, многие торговцы работают по безналичному расчету: есть возможность перевести деньги по номеру мобильного. Ярмарка будет работать до конца недели. Добраться можно на автобусах № 4, 19 и 25.

 

Экономика   /   ,
Алиса Агранович
Алиса Агранович
журналист
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