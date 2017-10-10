Ярмарка в Петрозаводске: что почем

23-я сельскохозяйственная ярмарка идет в столице Карелии уже четвертый день. Она традиционно располагается на улице Инженерной и традиционно начинается с проблем с парковкой. Что места для автомобилей мало, жалуются и продавцы, и покупатели. Даже днем в понедельник, несмотря на дождик, народ на ярмарке толчется, а встать достаточно близко не получается.

– Еще и с администратором не повезло, – пожаловался Валерий из Петрозаводска – он уже который год привозит на ярмарку валенки и шерстяные носки. – Всё угрожает полицию вызывать – мол, паркуются не там, где надо. Ну разве так можно? Места мало, а встать всем нужно.

— Дела торговые идут хорошо. Как обычно, – говорит Валерий. Он привозит свой товар на ярмарку уже долгие годы.

На беглый взгляд, ярмарка стала больше. Больше стало овощей и меда, меньше — лотков с одеждой. Мэрия подтверждает, что количество заявок на торговые места в этом году увеличилось. Овощи и фрукты можно найти по ценам дешевле магазинных: белорусские яблоки, например. Есть довольно демократичные цены на орехи.

А вот фермеры, привезшие мясо, наоборот, жалуются: цены приходится поднимать. Надо заплатить за аренду, довезти, продать и не уйти в минус. В итоге свинину берут неважно.

В этом году приехало много гостей из Узбекистана (или просто их палатки самые яркие и ароматные?). Мы насчитали пять штук. Посмотреть и понюхать есть что: много специй и непривычных сладостей — лукум, щербет и узбекская халва, больше похожая на шоколад. Все можно попробовать.

Карелы тоже знают, чем удивить. Предприниматель из Беломорского района привезла на ярмарку островную клюкву, от материковой отличается по вкусу. При приливе соленая вода попадает в болото, где клюква растет, и она получается особо хрустящей. Как и обещала мэрия, много меда: таежного и лугового, бортевого и липового, с малиной, прополисом и даже лаймом.

Работают традиционный рыбный ряд и ряд с рассадой. Места для пенсионеров с продукцией, которую они вырастили на своих приусадебных участках, предоставляются бесплатно.

Кстати, многие торговцы работают по безналичному расчету: есть возможность перевести деньги по номеру мобильного. Ярмарка будет работать до конца недели. Добраться можно на автобусах № 4, 19 и 25.