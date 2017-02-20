Врио главы Карелии возглавит делегацию республики на российском инвестфоруме в Сочи

Делегация Карелии под руководством Артура Парфенчикова примет участие в Российском инвестиционном форуме, который пройдет в Сочи с 27 по 28 февраля. Мероприятие соберет руководителей федеральных органов исполнительной власти и крупнейших российских компаний, глав субъектов России, ведущих экспертов СМИ.

Ключевая тема форума этого года — «Новые проекты для роста». На дискуссионных площадках обсудят новые возможности развития региональной политики. Участники форума оценят результаты проектного подхода к приоритетным проектам, работу ТОРов, разберут инвестиционный климат в регионах. Еще одна тема форума — «Реализуя проекты для жизни». Она посвящена обсуждению проектов комфортной среды в регионах.

В рамках форума Дмитрий Медведев проведет заседание совета при президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам с участием глав регионов. В работе президиума примет участие и врио главы Карелии.

Артур Парфенчиков также проведет ряд встреч и переговоров с руководителями федеральных министерств и ведомств. Планируется подписание нескольких соглашений, рассказала пресс-секретарь главы Карелии.