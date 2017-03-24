Врио главы Карелии: отчеты министерств будут проходить в новом формате

В Пряже накануне о своей работе в 2016 году рассказывал руководитель Минсельхоза республики. Впервые итоговый отчет состоялся не в кабинетах регионального правительства, а непосредственно перед работниками агропромышленного комплекса, руководителями предприятий, фермерами и жителями Пряжинского района.

Врио главы Карелии Артур Парфенчиков отметил, что новый формат работы оправдал себя: он позволил министерству и республиканской власти не только узнать о проблемах предпринимателей, но и познакомиться с их инициативами и идеями, которые в дальнейшем могут получить развитие и поддержку.

В частности, представители крестьянско-фермерских хозяйств высказались за создание в Карелии бизнес-инкубатора для предпринимателей, работающих в сельском хозяйстве; предложили провести инвентаризацию сельскохозяйственных земель, чтобы была возможность передать брошенные поля желающим поработать. Жители просили врио главы Карелии обратить внимание на вопросы возрождения потребкооперации в республике, ведения нестационарной торговли, поддержки фермеров.

Доклад об итогах работы отрасли в 2016 году и задачах на 2017 год представил министр сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Всеволод Телицын. По его словам, предприятиям агропромышленного комплекса республики в прошлом году оказана государственная поддержка в размере 447,9 миллиона рублей. В том числе из федерального бюджета – 189,1 миллиона, из республиканского — 258,8 миллиона рублей. Субсидии предоставлялись по 28 различным направлениям.

Как отметил министр, по итогам 2016 года в Карелии сельскохозяйственные организации произвели 61,6 тысячи тонн молока, что превышает прошлогодний уровень на 0,4%. По показателю молочной продуктивности коров республика входит в тройку лучших регионов России.

Доклад министра Артур Парфенчиков принял к сведению, а все обращения жителей взял под личный контроль.

— Встреча была крайне полезной, мы услышали друг друга. Давайте работать вместе. Я открыт для общения, и сейчас мы постараемся изменить формат работы правительства, каждого министерства, также сделать его более открытым, — подчеркнул Артур Парфенчиков.