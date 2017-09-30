Вот и чайник за кофейником бежит

– Две недели назад я посетил Иннополис – новый город в тридцати километрах от Казани, построенный для ученых, студентов и представителей IT-сферы. Там проходил цифровой саммит, посвященный интернету вещей. Мы с этой темой впервые познакомились четыре года назад на молодежном экономическом форуме в Петрозаводске.

Речь идет о том, что интернет-технологии используются в производстве, в ЖКХ, в логистике, энергетике. Например, на промышленное оборудование ставятся датчики, которые контролируют его состояние и делают прогноз о работе и возможных неполадках. Раньше это использовалось только в авиации, сегодня такие системы можно устанавливать где угодно. Это позволяет избегать простоев оборудования, сокращать затраты на обслуживание и ремонт.

Подобные технологии позволяют заметно повышать производительность. Подсчитано, что использование дешевой рабочей силы сокращает издержки на 30-40%. А роботизация – до 90%! Интернет вещей – целая индустрия, которая помогает создавать цифровую экономику.

– Интернет вещей – это же всякие умные холодильники, умные часы и т.п.?

– Да. И в том числе – умные города.

Эта тема сейчас очень активно обсуждается. Считается, что это один из этапов развития интернет-технологии. По оценкам экспертов, через два-три года сформируется новая отрасль.

– Но тут же очень много рисков – начиная от тотальной слежки и заканчивая опасностью «взломать» подключенную к паутине машину и устроить ДТП.

– Да, и это тоже непрерывно обсуждается. Например, технология блокчейна, которую используют в банковском секторе. Она позволяет сократить время транзакции с трех дней до трех секунд…

– Как всё это отнести к Карелии?

– У нас есть опыт внедрения таких технологий. В частности, при реализации энергосервисных контрактов в Костомукше. Там освещением можно управлять, регулировать в зависимости от потребностей, контролировать состояние ламп. Это умные системы, которые уже вовсю используются. Рынок этот глобальный, и процессы, которые там происходят, тоже глобальные.

Посмотрите на структуру экономики Финляндии лет сорок назад. Она была очень похожа на сегодняшнюю карельскую: традиционные сектора, лес, горнопромышленный комплекс. За счет чего произошел рывок? Вы знаете, очень сложно полностью перезагрузить и сделать что-то другое. Но нужно внедрять инновации постепенно, что заметно повысило производительность. Финские традиционные сектора никуда не исчезли, но они стали современными.

Это новый инструментарий. Интернетизация входит во все сферы жизни. Государственные услуги, банкинг… Сейчас Сбербанк прорабатывает с налоговой службой возможность зарегистрировать фирму через сайт. Представьте, какие это возможности дает предпринимателям.

Интернет вещей способен перезагрузить традиционные отрасли экономики. Те, кто успеют присоединиться к этому процессу, выиграют.

Фото: fastsalttimes.com