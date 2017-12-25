Власти Карелии продают Суоярвский хлебозавод

Фонд госимущества Карелии объявил аукцион по продаже Суоярвского хлебозавода, который на 100% находится в собственности республиканских властей. Начальная цена продаж составила 22 миллиона 870 тысяч рублей, шаг аукциона — один миллион.

Заявки на участие в торгах принимают до 23 января 2018 года. Аукцион планируют провести 25 декабря.

Депутаты Законодательного собрания Карелии год назад включили Суоярвский хлебозавод в план приватизации на 2019 год. В сентябре Дмитрий Родионов, который тогда возглавлял Госкомитет по управлению госимуществом и организации закупок, заявил, что в 2016-м предприятие показало прибыль в четыре миллиона рублей. В связи с этим власти планировали оценить результаты финансово-экономической деятельности завода и провести новую оценку стоимости.