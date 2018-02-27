Власти Карелии подписали соглашение с инвестором целлюлозного завода в Питкяранте

Соглашение о сотрудничестве между правительством Карелии и ООО «РК-Гранд» подписали сегодня в администрации Питкяранского района. Со стороны правительства подпись поставил глава Карелии Артур Парфенчиков, со стороны предприятия — генеральный директор Константин Малышев.

— Наша задача сегодня — определить наши обязательство по обеспечению комбината целлюлозным сырьем, — сказал глава Карелии. — Мы должны в полном объеме удовлетворить потребности всех. Это комплексная проблема, сейчас мы проводим инвентаризацию природных ресурсов. С этого начинается экономика.

— Мы намерены дальше развивать завод, создавать новые рабочие места, — сказал генеральный директор предприятия Константин Малышев. — Но в одиночку, без поддержки республики мы этого сделать не сможем. Поэтому сегодня мы подписываем это соглашение.

С 2016 года новый собственник питкярантского завода-банкрота — ООО «РК-Гранд» — начал модернизацию оборудования предприятия. Общий объем инвестиций по проекту – 1,4 миллиарда рублей. Проект по развитию целлюлозного производства включен в мероприятия ФЦП развития Карелии до 2020 года.

В течение 2016-2017 годов проводились техническое перевооружение паровой котельной, модернизация пресспата и варочного отдела. Объем инвестиций по состоянию на 1 января 2018 года составил 293,1 миллиона рублей.

31 августа 2017 года был введен в эксплуатацию многотопливный котел на паровой котельной предприятия. С вводом нового оборудования у «РК-Гранд» появилась возможность утилизировать кородревесные отходы собственного производства и других предприятий района. Также модернизация котельной значительно снизит экологическую нагрузку. В 2017 году на заводе работали 879 человек.