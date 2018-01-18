Власти Карелии назвали условия получения районами бюджетных дотаций

Дотации бюджетам муниципальных районов Карелии будут предоставляться при выполнении обязательств по социально-экономическому развитию территорий. Региональный Минфин внес в правительство республики проект документа, где прописаны условия, при выполнении которых районы получат более 578 миллионов рублей из карельского бюджета.

Местные власти должны принять конкретные меры по улучшению в 2018 году социально-экономического положения территорий, оздоровлению финансов. Учитываются рост доходов местных бюджетов, увеличение объема инвестиций, развитие малого и среднего предпринимательства, снижение уровня безработицы.

При этом, за муниципальными чиновниками закрепят персональную ответственность по достижению этих показателей. Всего на финансовую поддержку местных бюджетов в 2018 году из карельской казны готовы направить более девяти миллиардов рублей.

Отметим, что карельские власти находятся в таком же положении: федеральный центр согласен выделять средства на поддержку региона при условии роста социальных и экономических показателей.