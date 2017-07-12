Власти Карелии намерены расширить поддержку форелеводов

Правительство Карелии готово оказать поддержку производителям рыбы, которые объединяться в кооперативы, об этом сообщил врио главы Карелии на совещании по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса республики.

— Поручаю правительству Карелии разработать меры поддержки создания селекционно-племенного центра на принципах частно-государственного партнерства, меры поддержки импортозамещающего кормопроизводства для рыбной отрасли, меры поддержки развития кооперации, объединяющей не менее четырех производителей суммарным объемом производства товарной продукции не менее 500 тонн, сообщил в своем вступительном слове Артур Парфенчиков.

По словам руководителя региона, для более эффективной работы тих мер поддержки, чиновникам необходима тесная связь с профессиональным сообществом. Добиться этого, по мнению Парфенчикова, поможет создание совета по развитию рыбохозяйственного комплекса Карелии. Соответствующий указ будет подготовлен и подписан в ближайшее время, отметил врио главы Карелии.