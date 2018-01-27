Власти Карелии хотят презентовать в Финляндии инвестплощадку «Вяртсиля»

27 января глава Карелии Артур Парфенчиков провел совещание по комплексному развитию моногорода Вяртсиля в Сортавальском районе.

— Мы должны искать дополнительные источники финансирования, чтобы улучшить социально-экономическое положение поселка. Перспективы есть: в ближайшее время здесь будет проходить полноценная федеральная трасса, улучшится логистика, появятся возможности для развития придорожной торговли, — отметил глава Карелии.

Как сообщил глава Вяртсиля Владимир Пинигин, в апреле 2017 года был утвержден паспорт программы «Комплексное развитие моногорода». Создано 120 рабочих мест, на три больше, чем планировали, объем привлеченных инвестиций составил 33 миллиона рублей.

В рамках программы «Пять шагов благоустройства» в прошлом году в поселк благоустроили центральную площадь, восстановили ограждение хоккейной коробки, купили оборудование для игровой площадки. В этом году должны отмемонтировать зоны регистрации и ожидания в местной поликлинике — средства есть. Ведется прием заявок на участие в проекте «Комфортная городская среда». Уже есть заявки на обустройство набережной, установку уличных тренажеров, ремонт футбольной площадки и дворов.

Среди новых предложений – увеличить число туристических объектов за счет переноса пограничной линии, куда сейчас попадает поселок. Для этого необходимо создать проект развития туристического бизнеса и согласовать его на федеральном уровне. По мнению Главы региона, в проект можно включить гостиницу, кафе, объекты торговли.

— Сегодня есть инвестплощадка «Вяртсиля», ведется поиск инвесторов. В рамках бизнес-миссии планируем презентовать в Финляндии ее потенциал для реализации совместных проектов, — добавил заместитель премьер-министра Дмитрий Родионов.

Уже установлены контакты с крупным финским концерном «Вяртсиля», который производит оборудование для электростанций. Участники совещания договорились до марта разработать программу развития малого и среднего бизнеса Вяртсильского поселения, без которой невозможно получить федеральные деньги на предпринимательство в рамках развития моногородов, пишет пресс-служба правительства Карелии.